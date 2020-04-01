Парад тюльпанов "переехал" в крымские больницы в благодарность медикам

"Медики не могут сами приехать к нам, поэтому цветы едут к ним. В этих цветах — наше уважение, радость и любовь. Красота, может, и не спасет мир, но точно сделает его лучше", — сказал директор НБС Юрий Плугатарь.

Фото: © Пресс-служба Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН"Целое море цветов" подарили врачам крымских больниц — таким образом сотрудники Никитского ботанического сада выразили признательность медикам, которые борются с коронавирусом. Руководством НБС было принято решение срезать часть тюльпанов, красиво упаковать их и подарить врачам и медсестрам трех лечебниц, сообщает РИА Новости.В этом году традиционная выставка цветов "Парад тюльпанов" прошла в онлайн-формате без посетителей из-за пандемии коронавирусной инфекции, и руководство ботанического сада решило поделиться красотой цветов с медиками.Срезанные редкие цветы из коллекции сада вручили сотрудникам поликлиники Гурзуфа, Ливадийской больницы, а также Республиканской клинической больницы им. Семашко.