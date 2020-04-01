"В указаниях не нуждаемся". Рогозин и Илон Маск поспорили в твиттере

"Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень", - подытожил он.

Фото: © Максим Богодвид / РИА НовостиГлава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и американский предприниматель Илон Маск подискутировали в твиттере о работе российской корпорации, передает РИА Новости.Накануне Рогозин сообщил, что Россия снизит цены на рынке пусковых услуг на 30 процентов из-за демпинга американских компаний. Он отметил, что рыночная цена запуска ракеты SpaceX составляет примерно 60 миллионов долларов, но НАСА они обходятся в 1,5-4 раза дороже.В ответ Маск написал в твиттере, что "проблема" России в космосе заключается в том, что, в отличии от SpaceX, у нее нет ракет "многоразового использования".Рогозин, в свою очередь, отметил, что "в указаниях из Вашингтона Роскосмос не нуждается".По мнению главы Роскосмоса, такое поведение американских партнеров свидетельствует об их цинизме и лицемерии.