Зеленский посетил участок разведения сил в Донбассе

«Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса был установлен мир», — приводятся его слова на официальном сайте президента Украины.

Фото: ReutersУкраинский лидер Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донбасс посетил участок разведения сил и средств в Петровском, передает RT.По данным украинской стороны, в последнее время ситуация в районе разведения сил «спокойная и контролируемая».