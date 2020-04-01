Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Зеленский посетил участок разведения сил в Донбассе

Sergey Вчера, 19:0048Новости
Зеленский посетил участок разведения сил в Донбассе
Фото: Reuters
Украинский лидер Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донбасс посетил участок разведения сил и средств в Петровском, передает RT.
«Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса был установлен мир», — приводятся его слова на официальном сайте президента Украины.

По данным украинской стороны, в последнее время ситуация в районе разведения сил «спокойная и контролируемая».

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: