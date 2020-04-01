Синоптики прогнозируют 12 апреля в ЛНР до 11 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 12 апреля будет колебаться от 3 градусов ниже нуля ночью до 11 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 11 апреля до 21.00 12 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем 6-11 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – минус 2 градуса, днем – 8-10 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается от нуля до 2 градусов ниже нуля ночью и плюс 7-9 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1 – плюс 1 градуса ночью до 9-11 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 13 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем 11-16 градусов тепла. 14 апреля – переменная облачность, без осадков, местами порывы ветра до 15-20 м/с; температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2, днем 12-17 градусов тепла.

11 апреля — Луганск