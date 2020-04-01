В ВОЗ рекомендовали Белоруссии готовиться к худшим сценариям пандемии

«Сейчас самое время готовиться к худшим сценариям. Активировать экстренные планы для того, чтобы учреждения здравоохранения были готовы», — сказал он на брифинге в Минске.

Фото: ReutersРуководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор заявил, что Белоруссии необходимо готовиться к худшим сценариям развития ситуации с пандемией коронавируса и активировать экстренные планы. Об этом сообщает RT со ссылкой на Интерфакс.По его словам, ВОЗ также рекомендует усилить меры дистанцирования в Белоруссии и запретить проведение массовых мероприятий.Также он призвал обеспечить карантин для больных коронавирусом и контактных лиц.