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В ВОЗ рекомендовали Белоруссии готовиться к худшим сценариям пандемии

root Вчера, 20:4540Новости
В ВОЗ рекомендовали Белоруссии готовиться к худшим сценариям пандемии
Фото: Reuters
Руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор заявил, что Белоруссии необходимо готовиться к худшим сценариям развития ситуации с пандемией коронавируса и активировать экстренные планы. Об этом сообщает RT со ссылкой на Интерфакс.
«Сейчас самое время готовиться к худшим сценариям. Активировать экстренные планы для того, чтобы учреждения здравоохранения были готовы», — сказал он на брифинге в Минске.

По его словам, ВОЗ также рекомендует усилить меры дистанцирования в Белоруссии и запретить проведение массовых мероприятий.
Также он призвал обеспечить карантин для больных коронавирусом и контактных лиц.

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