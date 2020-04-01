Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков

Фото: © Евгений Биятов / РИА НовостиМэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности, передает РИА Новости.— С 15 апреля для поездок по столице и Подмосковью на личном и общественном транспорте нужны специальные цифровые пропуска;— начать оформление пропусков можно будет с 13 апреля;— ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом соблюдая все установленные правила и ограничения— система носит заявительный характер;— получить пропуск может каждый желающий, заказав на портале Mos.ru, по телефону или через SMS;— власти оставляют за собой проверить достоверность сообщаемых сведений через информационные системы, а также с помощью контроля на дорогах и транспорте;— пропуск для передвижения в Москве будет в электронном виде — это будет специальный код, состоящий из цифр и букв;— первые четыре знака на коде означают дату окончания срока действия, остальные 12 позволяют установить личность владельца и цель поездки;— цифровой пропуск нужен для поездок на любом виде личного или общественного транспорта, в том числе такси и метро;— пропуска будут выдавать по трем видам — на работу до 30 апреля, в медучреждения и по личным делам на один день;— для поездки в столицу из другого региона нужен московский пропуск;— пропуск по личным делам можно будет получить только два раза за неделю;— выдача пропусков для поездок в медучреждения не ограничена;— цифровые пропуска не требуются для жителей столицы младше 14 лет;— при подаче заявки на пропуск для поездки на автомобиле нужно указать его номер, на общественном транспорте — сообщить номер карты "Тройка" или "Стрелка";— ездить без цифрового пропуска в служебных целях могут военные, правоохранители, судьи, журналисты и иные служащие;— для поездок на работу пропуск выдается, если организация продолжает работать, а присутствие сотрудника является абсолютно необходимым;— пропуск для работы разрешает поездку на рабочее место и обратно, а также доставку товаров курьерами. Количество таких поездок не ограничено;— передвижение на такси допускается только при условии проверки наличия у пассажира цифрового пропуска;— пропуск можно предъявить как в бумажном, так и в электронном виде;— находясь в пути, жители столицы должны предъявить паспорт и цифровой пропуск по требованию должностных лиц;Как рассказал градоначальник, по окончании действия режима вся информация о выданных пропусках будет уничтожена. Мэр отметил, что введение такой системы нужно для сохранения жизни и здоровья москвичей в условиях пандемии коронавируса.В России зарегистрировали 13 584 случая заболевания COVID-19, почти 1050 пациентов излечились, 106 скончались.