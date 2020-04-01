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Жители регионов должны будут запросить пропуск для поездки в Москву

root Вчера, 23:1534Новости
Жители регионов должны будут запросить пропуск для поездки в Москву
Фото: АГН «Москва» / © Софья Сандурская
Московский пропуск необходимо будет запрашивать, если совершается поездка в столицу из другого региона, сообщил в своём личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости.
"Для поездки в Москву из другого региона необходимо запросить московский пропуск", - сообщил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве с 15 апреля для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.

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