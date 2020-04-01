Жители регионов должны будут запросить пропуск для поездки в Москву

"Для поездки в Москву из другого региона необходимо запросить московский пропуск", - сообщил Собянин.

Фото: АГН «Москва» / © Софья СандурскаяМосковский пропуск необходимо будет запрашивать, если совершается поездка в столицу из другого региона, сообщил в своём личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что в Москве с 15 апреля для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.