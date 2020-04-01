Жители регионов должны будут запросить пропуск для поездки в Москву
Московский пропуск необходимо будет запрашивать, если совершается поездка в столицу из другого региона, сообщил в своём личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости.
"Для поездки в Москву из другого региона необходимо запросить московский пропуск", - сообщил Собянин.
Ранее сообщалось, что в Москве с 15 апреля для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
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