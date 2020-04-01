На Украине представили план по постройке военно-морской базы в Бердянске

"Сейчас ВМС имеют две базы - базу "Юг" и базу "Восток". Планируется перемещение базы "Восток", которая сейчас дислоцируется в городе Николаеве. Для надежного и функционального размещения, а также гарантированного исполнения функциональных заданий в Азовском море предлагается строительство военно-морской базы на территории Бердянского торгового порта… Здесь будет два дивизиона приблизительно по 60 человек и сама база до 200 человек. И противоподводно-диверсионное обеспечение, и склады. Общее количество - около 500 человек", - доложил представитель военных президенту, трансляцию вел офис президента.

Фото: Reuters / © David MdzinarishviliУкраина планирует в 2020 – 2021 годах построить военно-морскую базу на Азовском море в Бердянске Запорожской области, разработан соответствующий проект, который в субботу представили президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в область, передает РИА Новости.Власти Украины ранее уже заявляли о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу. В марте глава минобороны Украины Андрей Таран говорил, что Украина продолжит рассматривать порт Бердянска как потенциальное место для размещения базы военно-морских сил страны в Азовском море. В оборонном ведомстве страны утверждали, что база не будет мешать работе торгового порта и не снизит его мощностей.Сообщается, что все работы по строительству запланированы на 2020-2021 годы.В этом году, в частности, как планируется, разработают документацию о передаче объектов инфраструктуры порта в управление министерства обороны от министерства инфраструктуры, демонтируют отдельные объекты на этих территориях, проведут экспертную оценку и разработают проектную документацию гидротехнического сооружения, где будет дислоцироваться будущий состав дивизионов.В следующем году, помимо прочего, построят причалы, а также восстановят жилищно-хозяйственные и административные объекты.