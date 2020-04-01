НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Пленные, беспилотные убийцы, фемида для нацистов и майор как зеркало ВСУ

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения оставалась стабильно напряженной. По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили четыре обстрела нашей территории, применив запрещенные Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, гранатометы различных видов, крупнокалиберные пулеметы и другое автоматическое стрелковое оружие. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 346 раз; 18 защитников Республики погибли, 12 получили ранения. Среди мирного населения три человека погибло, 11 получили ранения, повреждены 92 объекта гражданской инфраструктуры.ОДИН, НО ВАЖНЫЙ ВОПРОСЗа три дня работы в режиме видеоконференций участникам Контактной группы и ее профильных подгрупп удалось достичь прогресса лишь в вопросе обмена удерживаемыми лицами. Несмотря на деструктивную позицию представителей Украины, в гуманитарной подгруппе, а затем и в Контактной группе, стороны в рамках выполнения протокола Контактной группы от 11 марта договорились об обмене пленными. ЛНР передаст Киеву 11 человек и заберет из украинских застенков восемь человек, а ДНР - восемь и 10, соответственно. Планируется, что обмен произойдет до 17 апреля. Столь длительный период между принятием Контактной группы соответствующего решения и его реализацией вызван необходимостью проведения процессуальной очистки удерживаемых со стороны Киева.Вновь и вновь в ходе анализа Минских переговоров появляется впечатление, что для Украины важен сам процесс, а не результат, и достигаемые положительные подвижки являются лишь редким исключением из этого правила. Тем не менее, не может не радовать то, что 18 человек, оказавшихся в киевских застенках, будут освобождены и вернутся к родным и близким.В трех других подгруппах на обсуждение были вынесены вопросы, по которым уже долгое время ведется дискуссия, но значительного консенсуса по ним опять не было.Участники подгруппы по безопасности заслушали вопросы об обеспечении устойчивости бессрочного перемирия, дополнительных мерах усиления режима прекращения огня и контроля его соблюдения, согласования новых участков разведения сил и средств сторон, противоминных мероприятий на социально важных объектах вблизи линии соприкосновения.В подгруппе по политическим вопросам обсуждались темы, связанные с особым статусом Донбасса, его закреплением в конституции Украины, а также разработкой других необходимых нормативных правовых актов.Подгруппа по экономическим вопросам обсудила проблемы обеспечения Республик водой и заслушала предложения по восстановлению социально-экономических связей.БЕСПИЛОТНЫЕ УБИЙЦЫАббревиатура БПЛА, которая теперь уже, наверное, и не требует расшифровки, на этой неделе звучала чаще обычного. Несмотря на принятый еще в сентябре 2014 года меморандум, которым в районе лини соприкосновения в Донбассе были запрещены полеты боевой авиации и беспилотников, кроме БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, украинская сторона продолжает активно использовать дроны. С их помощью киевские силовики ведут разведку, корректируют артиллерийский огонь, да и просто используют их в качестве средств поражения.На этой неделе ВСУ, в частности, задействовали БПЛА для корректировки огня при обстреле Калиновки, в ходе которого были ранены три военнослужащих Народной милиции. В районе Калиново силы ПВО ЛНР сбили украинский беспилотник, проводивший разведку.О полетах дронов над контролируемой Киевом территорией в районе линии соприкосновения регулярно сообщают наблюдатели СММ ОБСЕ. Причем нередко "неопознанные" летательные объекты кружат над местами работы патрулей, а также пытаются мешать беспилотникам международной миссии.Все чаще отмечаются случаи применения Киевом ударных БПЛА, причем не только по позициям защитников Донбасса, но и по гражданским объектам. На этой неделе взрывным устройством, сброшенным с украинского беспилотника, в ДНР была убита молодая женщина, получил осколочные ранения пожилой мужчина.Подобного рода действия со стороны Украины являются грубым нарушением международного гуманитарного права и могут однозначно квалифицироваться как террористический акт. И кровь жертв этого теракта - на руках президента Зеленского, который занял свое кресло, выкрикивая лозунги о прекращении войны в Донбассе.ФЕМИДА ДЛЯ НАЦИСТОВУкраинская фемида вновь показала свое истинное лицо: суд отпустил на свободу бывших боевиков-нацистов, жестоко расправившихся с целой семьей.Стоит отметить, что сообщили об этом вопиющем факте даже не правозащитники, а экс-руководитель главка МВД Украины в "Донецкой области", генерал полиции Вячеслав Аброськин. Он напомнил, что отпущенные мариупольским судьей бывшие боевики нацбата "Донбасс" в 2017 году в Великой Новоселке напали с целью ограбления на дом фермера и после жестоких истязаний зверски убили хозяина, его жену и сына.Украинские правоохранители задержали трех подозреваемых, один из которых дал признательные показания. Он рассказал все обстоятельства преступления и указал, где в лесополосе был зарыт нож, которым расправились с семьей. Санкция статьи предусматривала лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное с конфискацией имущества.По официальной версии, суд принял решение об освобождении подследственных в связи с превышением сроков рассмотрения дела. Однако есть большая вероятность, что "смягчающим обстоятельством", позволившим выйти на свободу убийцам-нацистам, стало то, что погибшие были родственниками кума экс-президента Виктора Януковича.В правовом государстве такие выкрутасы правосудия были бы просто невозможны, но на Украине и закон - что дышло, и фемида карает своим мечом отнюдь не виновных.МАЙОР КАК ЗЕРКАЛО ВСУВ начале этой недели украинские СМИ сообщили об увольнении из ВСУ майора Романа Ковалева, который стал известен тем, что не побоялся критиковать Владимира Зеленского на своей страничке в "Фейсбуке". Пану преЗЕденту, постоянно твердящему о демократии и свободе слова, явно не понравилась критика. Сначала Ковалев получил строгий выговор, а когда попытался его обжаловать - нарвался на еще большие неприятности. После успешного прохождения годовой аттестации он был рекомендован на вышестоящую должность, однако был переведен на нижестоящую, что является нарушением условий контракта. Ну и по мелочи: командование заставляло майора работать по выходным, в госпитале отказали в лечении, не выдавали военную форму. Короч говоря, не повезло майору ВСУ, и ему создали все условия для того, чтобы он написал рапорт об отставке, что он и сделал 5 апреля.Эта история очень наглядно иллюстрирует положение дел и в украинской армии, и в "незалежной" в целом. О каком НАТО может идти речь, если ментальность высшего руководящего состава ВСУ осталась, как это модно называть на Украине, в глубоком "совке". Зеленский использует тоталитарные методы для расправы с неугодными, не забывая развешивать на уши населению лапшу демократии. Если так пойдет и дальше, то в скором времени он перейдет к теократии и попытается стать богом для своих смертных рабов.12 апреля — Луганск