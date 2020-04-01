Дроздов раскритиковал идею создания "украинской Кубани"



"Мечтайте, мечтайте!" — заявил Дроздов.



Украинские радикалы хотят создать "панукраинскую империю", в состав которой будет входить российская Кубань. Телеведущий из Львова Остап Дроздов прокомментировал мечты националистов.wikipedia.org / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0Идею создания империи и расширения территорий в сторону Кавказа, с учетом Краснодарского края, украинские национал-радикалы вынашивают уже давно. Но телеведущий Дроздов разочаровал их, сообщив, что, прежде чем создать "украинскую Кубань", нужно навести порядок на самой Украине.Дроздов добавил, что Россия, ввиду ее исторического прошлого, имеет право на реализацию "имперских планов", в отличие от украинской стороны, пишет РИА ФАН.Светлана Акульшина