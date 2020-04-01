Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Дроздов раскритиковал идею создания "украинской Кубани"

root Сегодня, 13:3033Новости
Дроздов раскритиковал идею создания "украинской Кубани"
Украинские радикалы хотят создать "панукраинскую империю", в состав которой будет входить российская Кубань. Телеведущий из Львова Остап Дроздов прокомментировал мечты националистов.

wikipedia.org / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Идею создания империи и расширения территорий в сторону Кавказа, с учетом Краснодарского края, украинские национал-радикалы вынашивают уже давно. Но телеведущий Дроздов разочаровал их, сообщив, что, прежде чем создать "украинскую Кубань", нужно навести порядок на самой Украине.

"Мечтайте, мечтайте!" — заявил Дроздов.

Дроздов добавил, что Россия, ввиду ее исторического прошлого, имеет право на реализацию "имперских планов", в отличие от украинской стороны, пишет РИА ФАН.
Светлана Акульшина

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: