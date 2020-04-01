Дроздов раскритиковал идею создания "украинской Кубани"
Украинские радикалы хотят создать "панукраинскую империю", в состав которой будет входить российская Кубань. Телеведущий из Львова Остап Дроздов прокомментировал мечты националистов.
wikipedia.org / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Идею создания империи и расширения территорий в сторону Кавказа, с учетом Краснодарского края, украинские национал-радикалы вынашивают уже давно. Но телеведущий Дроздов разочаровал их, сообщив, что, прежде чем создать "украинскую Кубань", нужно навести порядок на самой Украине.
"Мечтайте, мечтайте!" — заявил Дроздов.
Дроздов добавил, что Россия, ввиду ее исторического прошлого, имеет право на реализацию "имперских планов", в отличие от украинской стороны, пишет РИА ФАН.
Светлана Акульшина
wikipedia.org / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Идею создания империи и расширения территорий в сторону Кавказа, с учетом Краснодарского края, украинские национал-радикалы вынашивают уже давно. Но телеведущий Дроздов разочаровал их, сообщив, что, прежде чем создать "украинскую Кубань", нужно навести порядок на самой Украине.
"Мечтайте, мечтайте!" — заявил Дроздов.
Дроздов добавил, что Россия, ввиду ее исторического прошлого, имеет право на реализацию "имперских планов", в отличие от украинской стороны, пишет РИА ФАН.
Светлана Акульшина
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