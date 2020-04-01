ЛНР подаст иск в МУС против комбрига ВСУ за обстрел поселков – Народная милиция

ЛНР подаст иск в Международный уголовный суд (МУС) для привлечения к ответственности командира 93-й бригады ВСУ полковника Дмитрия Брыжинского, отдавшего приказ на обстрел поселков Донецкий и Голубовское. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Факт очередного преступления, совершенного командиром 93-й бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины) в отношении жителей нашей Республики, задокументирован, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела, а также будет оформлен иск в Международный уголовный суд для привлечения Брыжинского к ответственности по статье шестой – "Геноцид" и статье седьмой – "Преступления против человечности", - заявил Осадчий.

"Мы призываем международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее и добиться от украинской стороны соблюдения перемирия", - подчеркнул он.

Ранее Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Брыжинского, по приказу которого 1 апреля был обстрелян поселок Голубовское, в результате чего смертельное ранение получила пожилая женщина.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

12 апреля — Луганск