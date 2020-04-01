Немецкие СМИ: нужно избавиться от диктата США и строить отношения с Россией

«Европе и в частности Германии нужно как можно скорее переосмыслить себя и задуматься над будущей стратегией или же они погибнут», — со ссылкой на автора материала Морица Эндерса сообщается изданием.

«Настало время строить не только немецко-французскую, но и немецко-российскую дружбу. Она может стать опорой для мира в Европе», — резюмировали в DWN, выражая уверенность в том, что сейчас настало время избавиться от диктата США и строить новые отношения с РФ.

В немецком издании пришли к осознанию пагубности влияния США на мировую политическую систему и необходимости восстановления отношений с РФ.Нынешние политические проблемы в Европе не стали следствием распространения пандемии коронавируса. COVID-19 лишь оголил уже существующие проблемы Евросоюза, страны которого уже давно находятся под пагубным влиянием США. Подобное мнение, по сообщению RT, было высказано в материале немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).Источником отмечается, что на фоне разгорающегося в мире кризиса можно наблюдать «глубокие изменения баланса сил» и постепенный его раскол на Восток (во главе с развивающимися КНР и РФ) и Запад, политическая система которого трещит по швам.При этом отмечается, что для этого нужно «провести реформу евро, избавиться от американского диктата, построить мирные отношения с Россией, а также вернуться к соблюдению принципа верховенства права, отринув тоталитаризм и авторитаризм», чем в последнее время все чаще отличается американское руководство на международной арене.В подобных обстоятельствах к немцам постепенно приходит понимание того, что американский политический эгоизм в отношении их западных партнеров разрушительно действует на ЕС. Для исправления этой ситуации необходимо отказаться от санкционного противостояния с Россией и приступить к восстановлению отношений с Москвой.