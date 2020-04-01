В«Звезда COVIDаВ» от ублюдков

Понимаю, что нынешние обстоятельства плохо действуют на людей со слабой психикой. Но ещё хуже они влияют на мерзавцев, у которых давно не осталось даже остатков совести. В связи с чем эти самые мерзавцы прямо на наших глазах пробивают все новые глубины дна, параллельно проявляя всю свою неприглядную сущность.В принципе, нас уже мало чем можно удивить. Но иногда им все же это удаётся.По поводу введённых московской мэрией мер, призванных предотвратить рост заболеваемости коронавирусом, говорили и спорили давно. Но после введения цифровых пропусков, которые должны наконец-то заставить несознательных граждан соблюдать предписания и не шляться без надобности по улицам, начался омерзительный шабаш недовольных.Нет, если бы они просто высказывали своё недовольство в своей привычной манере, выливая очередной ушат грязи на руководство страны и города, параллельно заплевывая силовиков и тех, кто не считает эти меры драконовскими, — это не вызвало бы никаких эмоций. Ну, подумаешь, очередной «оппозиционер» исходит на коричневую субстанцию по принципу «а баба яга против!»Меня возмутило другое. А именно — то, что все происходящее сейчас в Москве эти ублюдки сравнивают с Холокостом и откровенно проводят параллели с деятельностью нацистов в годы Великой Отечественной войны.Дескать, москвичей сейчас загоняют в гетто, комендантом которого является Собянин. А тот самый QR-код — это «звезда COVIDа», которой власти помечают несчастных москвичей перед отправкой в цифровой концлагерь.Возможно, кому-то такие «остроумные» аналогии действительно кажутся смешными. У меня подобный «юмор» вызывает единственное чувство. Омерзение.И желание ткнуть эти наглые зажравшиеся морды в фотографии, сделанные в настоящих концлагерях. Чтобы хотя бы так до их извращённого сознания дошло, что есть вещи, использовать для шуток которые может лишь отъявленный подонок.Впрочем, вряд ли политолог Никулин, «авиационный эксперт» Лукашевич и прочие «юмористы» даже таким способом оценят глубины своей мерзости.Подобные им существа ради «звездного часа» и достижения мелких личных целей готовы на все. В том числе — простебать одну из самых больших трагедий в современной истории, считая, что в этом нет ничего зазорного. Тем более, что всегда найдутся те, кто их в этом поддержит. Плюс, плевать они хотели на общественное порицание, ибо давно не считают мнение подавляющей части населения страны достойным внимания.Ведь у них свой, «особый» путь. Который они прокладывают в том числе и с помощью вот таких вот «шуточек». И им плевать, что таким образом они оскорбляют не только живых, но и мертвых.Ну а то, что делают они это сейчас, в то самое время, когда все силы брошены на то, чтобы уберечь и спасти от невидимой заразы не только москвичей, но и огромную страну, даёт мне право приравнять этих уродов к наследникам Геббельса. Со всеми вытекающими из этого факта оценками их высказываний.И, да! Очень надеюсь, что те, кто до сего момента не брезговал цитировать бредни Лукашевича по авиационной тематике (особенно, по теме сбитого Украиной Боинга) и транслировать в эфир речи примитивного русофоба Никулина, хотя бы сейчас пересмотрят приоритеты своей личной информационной политики и перестанут дарить «минуту славы» этим мразям!+Юлия Витязева