Более 170 юных мультипликаторов ЛНР, ДНР, РФ и Белоруссии подали заявки на конкурс ЛГАКИ

Более 170 юных мультипликаторов из ЛНР, ДНР, РФ и Белоруссии подали заявки на участие в десятом детском мультипликационном фестивале-конкурсе "Сюрприз", который проводит Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского. Об этом сообщили в пресс-центре вуза.

"В этом году оргкомитет фестиваля-конкурса принял 171 заявку из разных городов ЛНР, ДНР, Беларуси, а также из российских Челябинска, Красноярска, Качканара, Саратова, Мурманска, Новосибирска, Сысерти, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Уфы, Мегиона, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Карасука, Стерлитамака, Домодедово, Череповца, Ямала, Кингисеппа, Республики Карелия и Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.

"Больше всего участников в номинации "Самый юный мультипликатор": жюри должно выбрать лучшие из 48 работ, - рассказала преподаватель кафедры художественной анимации ЛГАКИ Анна Вегера. - В номинации "Веселый пластилин" - девять конкурсных работ, в номинации "Золотая мышь" - четыре, в "Сказке" - 20, в номинации "Фантазии на свободную тему" - 30 мультфильмов. Еще 12 - в "Мультфильме-эксперименте". Плюс 25 - в номинации "Лучший персонаж". И шесть работ вне конкурса".

Кроме того, в этом году организаторы решили увеличить возрастной ценз, разрешив участвовать в "Сюрпризе" мультипликаторам в возрасте до 22 лет, и получили 17 конкурсных заявок в новую номинацию - "Студенческая работа".

Жюри конкурса возглавляет член Союза кинематографистов России, старший преподаватель Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова Анна Белоногова, вместе с ней работы конкурсантов оценивают декан факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства ЛГАКИ, председатель Ассоциации искусствоведов Донбасса Наталья Феденко и главный художник Луганского академического театра кукол Сергей Гололобов.

Имена победителей будут известны 18 апреля.

Международный детский мультипликационный фестиваль "Сюрприз" - первый фестиваль мультфильмов, созданных детьми и для детей. Основателем фестиваля является ЛГАКИ имени Матусовского. С 2009 года фестиваль является международным.

В фестивале участвуют авторы детских и юношеских мультипликационных фильмов, диафильмов, комиксов и аниме, коллективы видеостудий, образовательных учреждений всех типов.

Жюри оценивает работы по следующим критериям: художественно-эстетическое впечатление; композиционное построение фильма; раскрытие темы и идеи фильма; оригинальность формы и содержания; качество фильма; оригинальность звукового оформления; режиссерское решение; оригинальность персонажа комикса или аниме.

12 апреля — Луганск