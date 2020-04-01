Комбриги ВСУ вынуждены просить помощи волонтеров для борьбы с COVID-19 – Народная милиция

Командиры двух бригад ВСУ, находящихся в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), были вынуждены обратиться за помощью к волонтерам для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Продолжающаяся пандемия коронавируса в 25-й бригаде обретает критические масштабы, а все попытки командования сдержать распространение инфекции ни к чему не приводят. В этой связи отчаявшиеся украинские военачальники, а именно комбриг (полковник Олег) Зенченко, был вынужден обратиться в международную организацию ASAP RESCUE за помощью в проведении антикоронавирусных мероприятий, в очередной раз продемонстрировав собственную несостоятельность как командира", - сообщил Осадчий.

Он уточнил, что организация занимается преимущественно эвакуацией раненых военнослужащих, а также оказанием помощи гражданскому населению.

"В это же время к волонтерам обратился за помощью комбриг 59-й бригады (полковник Геннадий) Шаповалов. Отсутствие средств обработки и дезинфекции, а также указание высшего командования в случае необходимости закупать эти средства самостоятельно вынудили командира бригады обратиться к волонтерам, ранее уже работавшим в зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады", - продолжил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Осадчий отметил, что волонтеры прибыли в бригаду с медицинским грузом, однако сделав это без согласования со штабом "ООС", "поскольку бюрократические проволочки украинского командования регулярно затягивают процесс передачи на недели и месяцы, в то время как дезинфицирующие средства и медпрепараты уже закончились, и бойцы 59-й бригады остро в них нуждались".

"На данный момент представители волонтерской организации задержаны ВСП (военной службой правопорядка), прибывшей из штаба ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Север", командованием "ООС" проводится разбирательство по факту действий комбрига Шаповалова без согласования со штабом операции оккупационных сил", - добавил он.

Ранее Осадчий сообщал, что киевские силовики изолировали в наспех развернутых палатках в зоне проведения так называемой "ООС" около 240 военнослужащих, зараженных коронавирусом нового типа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 1,6 млн человек, из них более 102 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтверждены восемь случаев заражения коронавирусом. Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла решение продлить до особого распоряжения действие ранее принятых решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

12 апреля — Луганск