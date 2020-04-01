ВСУ разметили бронетехнику в жилых районах в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики разместили бронетехнику в жилых районах в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В зоне ответственности 30-й бригады в жилых районах населенного пункта Золотое нашей разведкой зафиксировано размещение двух боевых бронированных машин (ББМ), одного бронетранспортера МТ-ЛБ и одного 120-мм миномета 2Б11 "Сани". В населенном пункте Новозвановка также отмечено размещение боевой машины пехоты", - сообщил Осадчий.

"В зоне ответственности 93-й бригады в непосредственной близости от жилых домов в населенном пункте Крымское нашей разведкой обнаружены три боевые машины пехоты (БМП) и 82-мм миномет 2Б14 "Поднос", также на окраине данного населенного пункта, на территории животноводческой фермы, отмечено размещение ЗПУ-1 (зенитной пулеметной установки), ПЗМ-2 (полковой землеройной машины), БАТ-2 (бульдозера на артиллерийском тягаче) и трех ББМ", - добавил официальный представитель.

Кроме того, вблизи Боброво вскрыты боевые позиции 10 БМП и бронетранспортера МТ-ЛБ.

"Данные факты также подтверждаются наблюдателями миссии ОБСЕ в официальных отчетах", - отметил Осадчий.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

12 апреля — Луганск