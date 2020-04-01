Синоптики прогнозируют 13 апреля в ЛНР до 15 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 13 апреля будет колебаться от 6 градусов ниже нуля ночью до 15 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 12 апреля до 21.00 13 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем 10-15 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 3-5 градусов, днем – 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается от 4 до 6 градусов ниже нуля ночью и плюс 12-14 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1–3 градусов ночью до 11-13 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 14 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, днем местами порывы ветра достигнут 15-18 м/с; температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 11-16 градусов тепла. 15 апреля - переменная облачность, ночью временами дождь, днем с мокрым снегом, днем местами порывы ветра до 15-18 м/с; температура воздуха ночью 1-6, днем 4-9 градусов выше нуля.

12 апреля — Луганск