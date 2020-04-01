Каждое утро в Северодонецке начинается с дезинфекции. ВИДЕО



Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Северодонецкий горсовет.

Так, работники коммунального предприятия проводят дезинфекцию остановок общественного транспорта и проезжей части улиц.

Делается это с применением собственного оборудования: ранцевых распылителей, приобретенных уже во время карантина, и специализированной машины для уборки улиц, в которую вместо воды для смачивания заливают раствор для дезинфекции.

Как проводится дезинфекция — можно увидеть на видео.

Каждое утро работники обрабатывают все остановки общественного транспорта и проезжую часть всех улиц города. Новости Региона - Сегодня, 10:53 213 Понедельник, 13 апреля, в Северодонецке начинается как и любой другой день в последние недели с дезинфекции.Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Северодонецкий горсовет.Так, работники коммунального предприятия проводят дезинфекцию остановок общественного транспорта и проезжей части улиц.Делается это с применением собственного оборудования: ранцевых распылителей, приобретенных уже во время карантина, и специализированной машины для уборки улиц, в которую вместо воды для смачивания заливают раствор для дезинфекции.Как проводится дезинфекция — можно увидеть на видео.Каждое утро работники обрабатывают все остановки общественного транспорта и проезжую часть всех улиц города. Новости Региона - Сегодня, 10:53 213

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