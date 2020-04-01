Культура против вируса

Правительство Шмыгаля проявило чудеса оперативности. Через месяц после начала эпидемии наконец-то сформирован фонд борьбы с этой напастью. Первая попытка сократить бюджетные расходы в новых эпидемиологических условиях блестяще провалилась. Виновный в провале был оперативно выявлен и уволен с должности без выходного пособия. Это министр финансов Игорь Уманский. Он замахнулся на святое. Хотел сократить финансирование Института украинской книги и Украинского фонда культуры вместе с кинематографом.Вот вы скажите: как такое может быть в стране, где произошло два майдана и еще один до сих пор в зародыше? Украинская книга занимает ведущие позиции в мировых рейтингах. Сцена из бестселлера «Черный ворон» Шкляра с мочеиспусканием Цили вошла в анналы сокровищницы мировой культуры. Она была признана лучшей в своем жанре. А «Полевые исследования украинского секса» Оксаны Забужко трижды пытались издать в Париже, в одном подпольном порноиздательстве. И трижды весь тираж уничтожали жуки-короеды, которых в специальных пробирках привозили в столицу Франции агенты Путина. Погибли все три книги. Оставшиеся экземпляры немецкий институт Шиллера и некоего Гете рекомендовал изучать больным с амнезией. Только они могли безболезненно усваивать контент произведения, поскольку сразу же все забывали.А книги невероятной и фантастической писательницы Ницой для детей, страдающих, как и Парубий, отставанием в развитии? Это же настоящее открытие в деле изучения поведения насекомых в постреволюционный период. Тараканы, муравьи, клопы и прочие активисты в произведениях Ницой предстали практически как живые. Они несут мову и культуру в широкие массы. Так же, как и кинематограф. Украинский кинематограф сегодня на подъеме. Утверждены сотни прорывных сценариев новых выдающихся блокбастеров. Все они прославляют победные спецоперации украинских киборгов во время наступления на Кремль, а также открывают неизвестные, но, сука, захватывающие страницы жизни Бандеры, Шухевича и Петлюры.Уманский, нанятый кремлевской пятой колонной для уничтожения украинской культуры, попытался сократить святые расходы на возрождение (очередное) национальной идентичности. Однако его маневр вовремя был замечен премьером Шмурдяком… Простите, Шмыгалем. Моментально уволили и назначили другого. Фамилию не помню, но он поклялся Петру Порошенко неуклонно блюсти интересы украинского биатлона. И таки соблюл... Или как это называется? Десятки миллионов гривен выделяются на строительство школы юных биатлонистов в Яремче. Там они получат навыки по рытью могил и правильному сворачиванию пакетов для трупов. Знаете, невольно заразился некрофильскими настроениями, характерными для мэров крупных городов. В частности, мэр Николаева так обрадовался тому, что в подведомственных ему районах наконец-то нашли коронавирус, что сразу же стал рассказывать о процедуре захоронения жертв в пластиковых мешках. Вылитый Боря Филатов. Могил пока не роет, но близок к этому. А то, знаете ли, все не как у людей было. В стране бушует эпидемия, а в Николаевской области ни одного случая не зафиксировано. Спасибо главному санитару нации Ляшко. Лично приехал в Николаев, протаранил какую-то машину, сказал, что это не он, но вирус, сука, нашел. Просто блестяще!Сегодня депутаты в масках должны принять новый вариант бюджета с фондом для борьбы с эпидемией. Учли все пожелания фракций «ПЕС» и «Голос». Типа главное – это не эпидемия, а гибридная информационная агрессия России и защита мовы от посягательств приспешников Путина. Поэтому надо по полной программе финансировать НАБУ и «Общественное телевидение». Вот как без «UA: Перший» можно победить коронавирус? Говно вопрос. Полтора миллиарда гривен вынь да положь. Самый дорогой телевизионный проект в истории человечества. В пересчете на одного телезрителя, который и смотрит всю эту херню. Кроме того, в сетке «Першого» такие важные и познавательные программы, как заказные расследования Бигуса и какие-то «Схемы» «Радио «Свобода». «Соросня» с энтузиазмом мочит «слуг народа» и прочих приспешников Зеленского. Поэтому расходы на канал нельзя сокращать ни в коем случае. Так же, как и на Институт национальной памяти имени Вятровича–Альцгеймера.Когда приходится выбирать между черным пластиковым мешком с замочком и Вятровичем, то все понимают: выбора как такового нет. Конечно же, Вятрович. Вот кто бы нам всем рассказал в День космонавтики, что в космос на самом деле полетели украинские заключенные, репрессированные НКВД-КГБ? Ну не лично Гагарин, а Королев и Глушков, которые под пытками чертили ракетные двигатели производства днепровского КБ «Южмаш». А вспомните их «Луноход». Мало кто знает, что ФСБ специально посадила десять тысяч гениальных конструкторов из Тернополя, чтобы они из конструктора «Лего» разработали посадочный модуль для лунной станции. Никто, кроме Вятровича, этого вообще не знает. Поэтому крайне важно выделить десятки миллионов гривен на сохранение сокровищ памяти нации.Так называемый фонд борьбы с эпидемией за время внесения полезных изменений сократился практически на сорок миллиардов гривен. Получился фактически бюджет развития украинской культуры и кинематографа. Какой, однако, дальновидный оказался этот премьер Шмыгайло! Зрит в будущее без психоделических препаратов. Кастанеда умер бы от зависти. Впрочем, именно это он и сделал. Вирусы приходят и уходят, но культура нации вечна. И когда кладбища Днепра наконец-то будут заполнены, начнется ренессанс украинского кинематографа. «Золотой век» нашей культуры и мовных квот.Уже сегодня большинство членов новой коалиции «ПЕС», «Голос» и «слуги Сороса» склоняются к мысли, что вообще никакой фонд борьбы с коронавирусом не нужен. Наоборот, надо резко усилить культурно-патриотическое воспитание нации, чтобы без потерь пройти пик эпидемии. Никто не знает, когда этот пик наступит. Даже высказываются предположения, что нам удалось его обойти. Однако он может догнать и ударить с тыла. Но то все ерунда, поскольку Шмыгаль уже сформировал команду для выхода из кризиса. Удивительные люди. Все они либо бухали со Шмыгалем во Львове, либо являются его родственниками по линии бабушки, либо состояли в близких отношениях с нынешним премьером. Короче, вообще не важно: скоро начнется выход Украины на очередной новый уровень. Даже боюсь предположить, какой именно.Александр Зубченко