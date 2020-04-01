Суд не оштрафовал мужчину без маски: не обязан покупать за свой счет





Из постановления следует, 6 апреля 2020 года в 12:00 мужчина находился без защитной маски в общественном месте — на остановке общественного транспорта в с. Нагоряны Кельменецкого района Черновицкой области. Этим он нарушил требования подпункта 1 пункта 2 постановления Кабинета министров от 11 марта № 211 в редакции от 2 апреля.



«ЛИЦО1 пояснил, что он не имел возможности приобрести в селе защитную маску или изготовить ее, потому находился на остановке общественного транспорта без маски на лице, о чем сожалеет, раскаивается в содеянном. Бесплатно маску ему никто не предлагал», — говорится в постановлении.



Судья решил закрыть дело за отсутствием состава и события административного правонарушения.



«Согласно ст. 8 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» финансирование профилактических и противоэпидемических мероприятий осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины и местных бюджетов, а в случаях, предусмотренных законом, — за счет средств предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также средств физических лиц.



Так, в материалах дела отсутствуют доказательства, которые бы подтверждали, что ЛИЦО1 в соответствии с законом за собственные средства обязан приобрести или изготовить средство индивидуальной защиты, в частности респиратор или защитную маску, или ему были профинансированы расходы на приобретение или изготовление средств индивидуальной защиты за счет средств государственного бюджета Украины и местных бюджетов..."



«Кроме того, в настоящее время в Украине не определены соответствующие медицинские критерии и не приняты нормативно-правовые акты, о случаях и необходимости ношения средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски для защиты органов дыхания, в том числе изготовленных самостоятельно гражданами.Согласно ч.3 ст.62 Конституции Украины все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу», — говорится в документе.



Как сообщалось ранее, согласно постановлению Кабмина от 2 апреля, с 6 апреля на время карантина в Украине запрещено находиться в общественных местах без маски или респиратора, передвигаться группой более двух, прогуливаться в парках и скверах, ходить по улицам без документов, а людей старше 60 лет правительство обязало к самоизоляции. Новости Украины - Сегодня, 12:32 112 Суд в Черновицкой области решил не привлекать мужчину к административной ответственности за отсутствие защитной маски в общественном месте. Об этом свидетельствует постановление Кельменецкого районного суда от 8 апреля, — сообщает «Украинская правда».Из постановления следует, 6 апреля 2020 года в 12:00 мужчина находился без защитной маски в общественном месте — на остановке общественного транспорта в с. Нагоряны Кельменецкого района Черновицкой области. Этим он нарушил требования подпункта 1 пункта 2 постановления Кабинета министров от 11 марта № 211 в редакции от 2 апреля.«ЛИЦО1 пояснил, что он не имел возможности приобрести в селе защитную маску или изготовить ее, потому находился на остановке общественного транспорта без маски на лице, о чем сожалеет, раскаивается в содеянном. Бесплатно маску ему никто не предлагал», — говорится в постановлении.Судья решил закрыть дело за отсутствием состава и события административного правонарушения.«Согласно ст. 8 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» финансирование профилактических и противоэпидемических мероприятий осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины и местных бюджетов, а в случаях, предусмотренных законом, — за счет средств предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также средств физических лиц.Так, в материалах дела отсутствуют доказательства, которые бы подтверждали, что ЛИЦО1 в соответствии с законом за собственные средства обязан приобрести или изготовить средство индивидуальной защиты, в частности респиратор или защитную маску, или ему были профинансированы расходы на приобретение или изготовление средств индивидуальной защиты за счет средств государственного бюджета Украины и местных бюджетов..."«Кроме того, в настоящее время в Украине не определены соответствующие медицинские критерии и не приняты нормативно-правовые акты, о случаях и необходимости ношения средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски для защиты органов дыхания, в том числе изготовленных самостоятельно гражданами.Согласно ч.3 ст.62 Конституции Украины все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу», — говорится в документе.Как сообщалось ранее, согласно постановлению Кабмина от 2 апреля, с 6 апреля на время карантина в Украине запрещено находиться в общественных местах без маски или респиратора, передвигаться группой более двух, прогуливаться в парках и скверах, ходить по улицам без документов, а людей старше 60 лет правительство обязало к самоизоляции. Новости Украины - Сегодня, 12:32 112

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