Медики зарегистрировали 14 случаев заболевания COVID-19 в ЛНР – Минздрав

Медики ЛНР зарегистрировали 14 случаев заболевания COVID-19 в Республике. Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко."На сегодняшний момент зарегистрировано 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За выходные у нас добавилось достаточно много заболевших. В основном это люди, которые прибыли из-за пределов ЛНР и члены их семей", - проинформировала Пащенко.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти 1,7 млн человек, из них более 106 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР, по состоянию на 10 апреля, были подтверждены восемь случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.Кроме того, Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.13 апреля — Луганск