Сколько будет стоить пасхальная корзинка в Донецкой и Луганской областях



Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на «Институт аграрной экономики».

Так, стоимость пасхальной корзинки на востоке будет колебаться в пределах от 770 до 778 грн. В Донецкой области стоимость составит 770 грн, а в Луганской — 778 грн.

«В этом году полная пасхальная корзина, включающая традиционные мясные продукты, сыр, яйца, кулич, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, а также дополнительные продукты — помидоры, огурцы, яблоки и красное вино, будет стоить, в среднем по Украине, 801 грн», - сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко. Новости Региона - Сегодня, 13:44 24 В ННЦ «Институт аграрной экономики» сообщили, сколько будет стоить пасхальная корзинка для жителей Донецкой и Луганской областей.Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на «Институт аграрной экономики».Так, стоимость пасхальной корзинки на востоке будет колебаться в пределах от 770 до 778 грн. В Донецкой области стоимость составит 770 грн, а в Луганской — 778 грн.«В этом году полная пасхальная корзина, включающая традиционные мясные продукты, сыр, яйца, кулич, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, а также дополнительные продукты — помидоры, огурцы, яблоки и красное вино, будет стоить, в среднем по Украине, 801 грн», - сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко. Новости Региона - Сегодня, 13:44 24

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