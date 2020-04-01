Восемь бойцов ВСУ за сутки заболели бешенством в зоне "ООС", один умер – Народная милиция

Восемь военнослужащих ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") за сутки заболели бешенством после укусов бродячими собаками на передовой, один боец умер. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "командующий "ООС" (генерал Владимир) Кравченко обеспокоен вспышкой заболеваемости бешенством среди военнослужащих ВСУ в результате укусов бродячими собаками на передовой".

"За прошедшие сутки в оперативно-тактической группировке (ОТГ) "Север" зафиксированы восемь случаев заболевания бешенством, один из военнослужащих 30-й бригады солдат Гоман умер", – рассказал Осадчий.

"Усугубляет ситуацию отсутствие в зоне "ООС" препаратов и мест размещения военнослужащих, зараженных бешенством, в связи с чем медики вынуждены размещать их в изоляторах, предназначенных для больных коронавирусом", – добавил представитель Народной милиции.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

13 апреля — Луганск