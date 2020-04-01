Первый в ЛНР заболевший COVID-19 выписан с отрицательным тестом на вирус – Минздрав

Первый в ЛНР заболевший COVID-19 получил отрицательный тест на коронавирус, после чего был выписан на условиях постоянного пребывания по месту жительства. Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.Ранее она сообщала, что первый в ЛНР заболевший COVID-19 находится в удовлетворительном состоянии."Один пациент, который перенес коронавирусную инфекцию, выписан", - заявила министр."Это житель Славяносербского района, который получал лечение в 4-й городской больнице (Луганска), перенес инфекцию в легкой степени тяжести и сегодня уже с отрицательным тестом на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) выписан на постоянное пребывание по месту жительства", - уточнила она.Ранее сегодня Пащенко сообщила, что медики ЛНР зарегистрировали 14 случаев заболевания COVID-19 в Республике.Она напомнила, что чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР с целью противодействия распространения коронавируса нового типа обязала жителей Республики носить в общественных местах защитные маски и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти 1,7 млн человек, из них более 106 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР, по состоянию на 10 апреля, были подтверждены восемь случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.Кроме того, Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.13 апреля — Луганск