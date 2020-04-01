"Бизнесмены" активизировались и продают пропуска для передвижения по Москве

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А вот и жулики активизировались.Рассылают такую вот ерунду. Орфография рассылки сохранена )Самое смешное, что прислали даже моим коллегам.Не платите жуликам по десять тысяч. Хотя бы потому что они чудовищно неграмотные. И потому что никакого канала "Вести-24« не существует. И потому что на десять тысяч лучше купить что-нибудь детям.Андрей Медведев, журналист в ВГТРК