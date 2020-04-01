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Сегодня

"Бизнесмены" активизировались и продают пропуска для передвижения по Москве

Sergey Сегодня, 18:1526Новости
"Бизнесмены" активизировались и продают пропуска для передвижения по Москве
А вот и жулики активизировались.
Рассылают такую вот ерунду. Орфография рассылки сохранена )

Самое смешное, что прислали даже моим коллегам.
"Предлагаем ознакомится с нашим продуктом Федерального уровня
Всем доброе утро. Ребята делаем пропуска на платной основе это единтсвенные пропуска кому ненужны кюр коды, тем кто заинтересован пишите В ЛС. Прайс по пропускам предоставлю В ЛС.
10 000в‚Ѕ
Официальное оформления в Реестр и с регистрированными номерами".


Не платите жуликам по десять тысяч. Хотя бы потому что они чудовищно неграмотные. И потому что никакого канала "Вести-24« не существует. И потому что на десять тысяч лучше купить что-нибудь детям.
Андрей Медведев, журналист в ВГТРК

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