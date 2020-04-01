В Луганске рассказали сколько свадеб и рождений детей зарегистрировано с начала года



Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

«За первый квартал 2020 года отделами ЗАГС территориальных управлений юстиции Министерства юстиции ЛНР зарегистрирован 691 брак, что на 138 браков больше, чем за аналогичный период 2019 года», — говорится в сообщении.

Лидирующую позицию по количеству вступивших в брак традиционно занимает Луганск — 208, на втором месте Свердловск — 68, на третьей позиции Краснодон — 60.

«Также за первый квартал 2020 года зарегистрировано 1377 рождений детей. Наибольшее количество малышей зарегистрировано в Луганске — 422, на втором месте Алчевск — 114, третьим по количеству зарегистрированных рождений стал Свердловск — 113», — проинформировали в Минюсте. Удобный город - Сегодня, 18:15 47 ЗАГСы ЛНР в первом квартале 2020 года зарегистрировали 691 брак и 1377 рождений детей.Об этом сообщили в Министерстве юстиции.«За первый квартал 2020 года отделами ЗАГС территориальных управлений юстиции Министерства юстиции ЛНР зарегистрирован 691 брак, что на 138 браков больше, чем за аналогичный период 2019 года», — говорится в сообщении.Лидирующую позицию по количеству вступивших в брак традиционно занимает Луганск — 208, на втором месте Свердловск — 68, на третьей позиции Краснодон — 60.«Также за первый квартал 2020 года зарегистрировано 1377 рождений детей. Наибольшее количество малышей зарегистрировано в Луганске — 422, на втором месте Алчевск — 114, третьим по количеству зарегистрированных рождений стал Свердловск — 113», — проинформировали в Минюсте. Удобный город - Сегодня, 18:15 47

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