Активистка Таня

Пока в России шли бурные споры по поводу половцев и печенегов, у нас случилось страшное: «силы реванша» победили. Не обошлось, естественно, без Владимира Путина, который издал секретный указ: «Изловить и усыпить героиню майдана Таню Черновол». А пассаж про печенегов и коронавирус был всего лишь дымовой информационной завесой. В этом убежден Петр Порошенко, который является новым партнером Зеленского по парламентской коалиции: «Я думаю, что это очень символично, когда адвокат Януковича обыскивает и выдает подозрение в отношении вдовы героя АТО, активистки майдана, на которую было совершено покушение».При чем тут адвокат «беглого диктатора»? Сотрудник юридической фирмы «Aver Lex» Александр Бабиков, занимавшийся защитой Виктора Януковича на заочном судебном процессе, в январе 2020 года был назначен первым заместителем директора Государственного бюро расследований. Именно он санкционировал обыск в уютном загородном доме «героини майдана», экс-депутата фракции «Народный фронт» Тани Черновол. Брутальные следователи в синих медицинских масках при поддержке спецназа ГБР в аналогичных масках, только черного цвета, ворвались в жилище вдовы и устроили беспредел. Нашли кое-какую одежонку, в которой Черновол сжигала людей на улице Липской, мотоциклетный шлем, подаренный Сергеем Пашинским, автомат в тактическом обвесе, ножик с обоюдоострым лезвием, пистолет непонятной немецкой системы, предположительно газовый и другие средства для ухода за телом.Довольно скучный ход карантина был прерван на короткое время взрывом пачки дрожжей в местном национал-радикальном унитазе. Вокруг символа, то есть Черновол сплотились активисты майдана, волонтеры, члены фракции «ПЕС» и руководство Министерства внутренних дел в лице Авакова. Арсен до сих пор является однопартийцем Тани, поскольку они состоят в «Народном фронте». «Пусть господин Бибиков приходит за мной, я тоже активист майдана», – патетично написал Аваков в своем «Фейсбуке», умышленно коверкая фамилию первого зама директора ГБР (Бабиков). Даже лысый афганский деятель Мустафа Найем вылез из схрона в «Укроборонпроме» и разразился гневным постом про ценности европейской революции, реванш «русского мира» и прочих половцев. Что характерно, после изъятия оружия, с которым Таня позировала в многочисленных видеороликах на тему «Украина, вставай против Зеленского», следователи ГБР тихо удалились, даже не защелкнув на хрупких девичьих запястьях наручники из нержавеющей стали.Хотя активистке инкриминируют тяжкое преступление: умышленное убийство, совершенное в составе организованной группы 18 февраля 2014 года. Тогда в Киеве «силы майдана» подожгли офис Партии регионов. Погиб системный администратор офиса, пожилой человек Владимир Захаров. Его тут же зачислили в список «Небесной сотни». Какая тяжелая ирония судьбы: именно «активисты майдана» забили его битами насмерть. И вот, когда прошло более шести лет с момента убийства, началось следствие.Отдельный вопрос, почему оно вообще началось. Тут все просто. Зеленскому необходимы посадки представителей предыдущего режима. Недавно в Офисе президента проводили закрытые социологические замеры. И выяснилось, что запрос общества на заключение в камеру Петра Алексеевича Порошенко уже составляет 83%. А было семьдесят. Растет, как говорится, спрос. Однако арестовывать «пятого президента» никто не собирается. Он теперь опора и надежда Зеленского в Раде, союзник по новой коалиции, которая обеспечила принятие закона о распродаже земли в «благоприятных условиях» карантина.Без фракции «ПЕС» («Партия «Европейская солидарность») не удастся обеспечить принятие закона о запрете возвращения «Приватбанка» Игорю Коломойскому. Это требование МВФ. Сами понимаете, что никто сажать такого ценного и нужного партнера не будет. Поэтому выбрали Таню Черновол. У нее есть справка из психиатрического диспансера. Чистая, незамутненная шизофрения, отягченная веселой паранойей. Именно поэтому Танюша действительно стала самым ярким символом «революции достоинства».До этого она была «журналисткой», работала в издании «Левый берег» Сони Кошкиной (местная медиа-звезда, которая специализируется на патриотической тематике и фейках). Уже во время работы в редакции за Таней прочно закрепилась кличка, которую мы не рискнем воспроизводить. Она созвучна определению «крейзанутая». В узких кругах широко известен случай, когда Таня просидела пять часов под столом на свадьбе олигарха районного масштаба, собирая компромат. Особо ничего не насобирала, поскольку ее, в конце концов, нашли и применили «грубую физическую силу». Так было сказано в полицейском протоколе.Именно неадекватность Черновол позволила ей сделать блестящую карьеру во время «революции достоинства». Она еще раньше снюхалась с другим неадекватом – ярым сторонником Юлии Тимошенко Сергеем Пашинским. Пашинский поразительно напоминал лысеющего шимпанзе. Как внешне, так и повадками. Получилась удивительно гармоничная «революционная парочка». Только Сергей Пашинский предпочитал не участвовать в стычках с «диктаторским режимом» напрямую. То снайперскую винтовочку подгонит «мирным протестантам», то на переговоры приедет с Киевским главком МВД. А вот Таня реально всегда была в самой гуще событий.Еще когда второй майдан дислоцировался в районе «Украинского дома» (бывший музей Ленина), Черновол напала на спецмашину с прослушкой СБУ. Лупила кирпичом по лобовому стеклу, залезла на капот, изувечила работника спецслужы. Это была ее стихия. Даже удивительно, как ей удавалось выбираться живой из многочисленных передряг. Когда Пашинский организовывал серию компрометирующих материалов по поводу резиденции Януковича под Киевом, Таня провела «журналистское расследование». Перемахнула через забор и два часа гуляла по территории дачи «диктатора». Ее поймали охранники, Черновол успела покусать троих, пока ее паковали. Потом Танюшу чуть не подстрелили в охотничьих угодьях Виктора Федоровича (Сухолучье). А когда она при штурме Киевской горадминистрации забралась на шкаф, ее вынесли в коридор вместе с ним. Предмет интерьера разбит вдребезги, но сама Черновол не пострадала.Во время второго майдана наступил звездный час Тани. Она стала первой сакральной жертвой «кровавого режима». Удивительная история. Черновол, как всегда, спала в душевой Дома профсоюзов после тяжелой вечерней битвы с «Беркутом». Выспавшись, она поехала ночью домой, что, согласитесь, вполне логично. По дороге в Борисполь она подрезала «Порше». Это была спланированная Януковичем попытка убить активистку майдана. Ребята из «Порше» остановили авто Тани (вообще не понятно, как она получила права) и несколько раз приложили ее передней стороной головы об торпедо. Все произошедшее записал «дешевый китайский видеорегистратор» (так прибор официально назывался в заявлениях лидеров оппозиции – Тягнибока, Кличко и Яценюка). Очень профессионально сработали покушавшиеся. Обеспечили доказательную базу.Окровавленное лицо Тани стало хитом майдана. Листовками с распухшими чертами физиономии активистки обклеили весь Киев. Поднялась «мощная волна народного возмущения». Еще более мощная, чем после случая с «отрезанным ухом» Булатова. Пашинский тут же дал Черновол денег на пластическую операцию, поскольку ему никогда не нравилась прежняя конфигурация лица Танюши. А тут такой случай представился. Все закончилось очень хорошо: Черновол выжила, революция победила, и Таня прошла в Раду по спискам самой отмороженной политической группировки Украины – «Народный фронт». Видимо, во время депутатства Тане выписали сильнодействующие препараты, поскольку она вела себя довольно прилично. Ну почти. Коллег не кусала, на шкаф не залазила, под столом президиума не сидела. А ведь могла бы. Четко отрабатывала только те вводные, которые ей давал Пашинский относительно информационного сопровождения кампании против Александра Онищенко.Могу долго перечислять эпизоды обострений шизофрении активистки Тани Черновол. Особенно ярко ей снесло крышу после ареста Сергея Пашинского в прошлом году. Вязли его следователи ГБР по делу о новогодней стрельбе. Человек, идеально смахивающий на шимпанзе, ехал по проселочной дороге в кино. А тут микроавтобус впереди застрял. Работяга с пивасом, помогающий вытащить средство передвижения, добродушно сделал бывшему главе администрации президента Турчинова замечание: не сигналь, мол, обезьяна, щас проедешь! Реакция Пашинского была мгновенной – обнажил наградной «Глок» (подарок министра МВД Авакова), получил пивной бутылкой по голове и открыл огонь. Примерно в такой последовательности. Дело тогда, естественно, замяли. Открыли уже только после избрания Зеленского. В рамках рекламной кампании «Весна пришла, сажать будем». Закрыли на пару месяцев.И тут у Тани началось обострение. Она нашла гидрокостюм и поехала штурмовать дачу адвоката Портнова. Типа именно по указанию Андрея ее обожаемого босса бросили в застенки. Дачу Таня не нашла, но зато распугала всех лягушек и рыбаков. Немного отогревшись, Черновол надела облегающее красное платьишко и записала грозный ролик с автоматом: «Берегись, Зе, к тебе скоро придут патриоты». Не помогло. Поэтому Черновол вспомнила молодость и перелезла через забор Государственного бюро расследований. Примерно два с половиной метра, а сверху орнамент из колючей проволоки. Подобные пустяки нашу активистку никогда не останавливали. Проникла на пресс-конференцию, успела выбить пару диктофонов у журналистов, но тут ее заломила охрана. Цитирую: «Спецназ взял мою правую ногу на удушающий прим, порвал связки, все было сделано профессионально». Пошли фотки в «Фейсбуке» с ногой в профиль и анфас, гипс, рентгеновские снимки и томограмма головы. Думаю, именно случай с ГБР и стал основной причиной визита следователей к Черновол. Плюс заказ на посадку «активистов майдана». Кроме, естественно, Порошенко. Дело, безусловно, нужное, но бесперспективное. Кто же арестует больную на голову активистку? Да, Черновол вменяется серьезная статья, предусматривающая пожизненное заключение.Но уже понятна тактика офиса Зеленского в отношении подобного рода «активистов»: возбудили дело, попугали и извинились. Хотя, надо отметить, что поджог офиса Партии регионов является очень непростым преступлением. Там все сложнее. Во-первых, руководили штурмом представительства ПР на Липской грузинские «специалисты». Они отдавали команды, проводили обыски людей, спасавшихся от пожара. Явно искали какие-то документы. Именно грузины приказали выпустить из подземного паркинга офиса «Мерс» в сопровождении «Гелика». Во-вторых, нет ответа на простой вопрос: почему поджог представительства ПР, которое находилось в нескольких сотнях метров от майдана, произошел именно под конец «революции», 18 февраля? Почти полгода ежедневно мимо офиса «кровавых регионалов» проходили тысячи «мирных митингующих» с битами и бутылками с зажигательной смесью, однако никто не додумался штурмовать «логово приспешников Януковича». И, наконец, в-третьих: именно после разгрома партийного офиса ПР у первого зампреда СБУ с безобразной фамилией Трепак появились копии так называемой «амбарной книги Партии регионов». В объемном талмуде были расписки политиков, журналистов, депутатов в получении крупных сумм. В том числе там были и расписки якобы Пола Манафорта, сыгравшие решающую роль в деле об отстранении его от руководства избирательной компанией Дональда Трампа. Вот именно этот «темный слой» событий шестилетней давности надо расследовать, а не безумные выходки официальной шизофренички. Но это так, ремарка. Бесполезная и бесперспективная. Лучше имитировать «объективное расследование». Чтобы продемонстрировать «решительность власти».Александр Зубченко