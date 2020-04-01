Уровень заболеваемости ОРВИ в Луганске почти на 8% ниже эпидпорога – СЭС

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Луганске почти на 8% ниже эпидемического порога. Об этом сообщили в столичной администрации со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача города Спартака Гаврика.

"Неустойчивая погода дает нам достаточно значимый сезонный уровень заболеваемости – 1563 человека заболели за неделю вирусными инфекциями. Но это на 24% меньше прошлой недели, а также на 7,6% ниже эпидемического порога", – отметил он.

Гаврик добавил, что специалисты СЭС также продолжают осуществлять плановую работу по профилактике распространения COVID-19.

"Все проводимые мероприятия, включающие в себя и санобработку, и неукоснительное соблюдение масочного режима в общественных местах, конечно, очень значимы", – подчеркнул и.о. главврача.

Ранее он сообщал, что по состоянию на 6 апреля уровень заболеваемости ОРВИ в Луганске был на 4% ниже эпидемического порога.

Гаврик отмечал, что лечебные учреждения и аптеки Луганска готовы к оказанию медицинской помощи заболевшим гриппом и ОРВИ, а также профилактическим мероприятиям по их предупреждению.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 1,7 млн человек, из них более 108 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР, по состоянию на 13 апреля, подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

Кроме того, Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

13 апреля — Луганск