Коммунальщики Луганска за неделю ликвидировали последствия 82% аварий – мэрия

Специалисты аварийно-спасательной службы Луганска и городских коммунальных предприятий на минувшей неделе по обращениям жителей ликвидировали последствия 82% аварийных ситуаций на коммунальных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на начальника службы Александра Летуна.

"270 аварийных ситуаций (произошли) за неделю, 221 заявку отработали. 49 (обращений остаются) в работе ", – отметил он.

Летун добавил, что, кроме того, за неделю спасатели спилили и обрезали 28 аварийных деревьев на территории Луганска.

"Также продолжаем обработку остановок и салонов маршрутных такси дезинфицирующим раствором для недопущения распространения коронавируса. Вчера вечером мы обработали 26 остановок, сегодня утром – 126 маршруток на кольце квартала Мирный", – рассказал начальник службы.

"Делаем график на эту неделю и продолжаем проведение этих профилактических мероприятий", – отметил он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 1,7 млн человек, из них более 108 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР, по состоянию на 13 апреля, подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

Кроме того, Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

13 апреля — Луганск