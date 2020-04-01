Казаки и полицейские начали совместное патрулирование на улицах Стаханова – мэрия (ФОТО)

Казаки и сотрудники полиции МВД ЛНР начали совместное патрулирование и осуществление контроля за исполнением требований чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на улицах Стаханова. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации города."Казаки Стаханова присоединились к проекту по совместному патрулированию с сотрудниками полиции. Представители казачества в составе добровольных дружин вместе с правоохранителями вышли на улицы города для осуществления охраны правопорядка и контроля за соблюдением населением решений чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР", – говорится в сообщении."Кроме того, с 11 апреля представители казачьих формирований принимают участие и в проверках объектов хозяйственной деятельности на предмет соблюдения требований ЧСПК при Правительстве ЛНР, которые проводят сотрудники ГУВД МВД ЛНР, Стахановской городской санитарно-эпидемической станции (СЭС) и администрации города", – рассказали в мэрии.Там добавили, что в ходе проведения проверок составлен ряд протоколов об административных правонарушениях.В горадминистрации отметили, что ранее ее глава Сергей Жевлаков провел рабочее совещание с участием начальника Стахановского ГУВД МВД ЛНР Виталия Шкирмана, главного санитарного врача города Елены Евченко и представителей казачьих формирований города, где обсуждались мероприятия по совместному контролю за соблюдением населением ограничений, принятых ЧСПК при Правительстве ЛНР.Напомним, 13 марта представители руководства МВД ЛНР и Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского провели рабочую встречу, в ходе которой договорились об организации совместного патрулирования городов Республики.В ноябре 2018 года руководитель ЛНР Леонид Пасечник на состоявшейся в Луганске встрече с представителями Совета атаманов поддержал их предложение о создании на территории Республики казачьих дружин.Первыми на совместное патрулирование с сотрудниками полиции вышли казаки в Ровеньках, затем - в Краснодоне, Красном Луче и Антраците, а также в Свердловске и Свердловском районе.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 1,7 млн человек, из них более 108 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР, по состоянию на 13 апреля, подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.Кроме того, Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.13 апреля — Луганск