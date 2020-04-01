Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Более 11,5 тыс. земельных участков в Крыму и Севастополе принадлежат иностранцам. В основном это украинцы, но есть и жители Германии и Австралии. Иностранцам с марта запрещено быть собственникам земли на большей части Крыма.Фото: Сергей Мальгавко / ТАССИностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Александр Спиридонов, слова которого приводятся на сайте ведомства.В марте президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также иностранным компаниям владеть земельными участками на большей части территории Крыма и Севастополя. В перечень территорий, на которые накладываются ограничения, попали 19 из 25 муниципальных образований Крыма, в том числе Евпатория, Керчь, Ялта и Судак, а также восемь из 12 муниципалитетов Севастополя.По словам Спиридонова, в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 11 572 участках в Крыму, находящихся в собственности иностранных граждан. Эти участки подпадают под запрет, поскольку расположены на приграничных территориях, на которые распространяется президентский указ. «Примечательно, что такая большая цифра — это только те участки, которые на данный момент уже оформлены в соответствии с российским законодательством», — отметил Спиридонов.В число владельцев земли в Крыму вошли граждане 55 зарубежных стран. Под запрет на владение подпадают:9,75 тыс. земельных участков, принадлежащих украинцам;430 участков, принадлежащих белорусам;303 — гражданам Германии;235 — гражданам Казахстана.Собственники земли в Крыму также есть среди граждан и юрлиц Израиля, Литвы, Австралии, Сирии, Вьетнама, ОАЭ, Саудовской Аравии.Запрет на владение иностранцами землей не распространяется на Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы.Ранее народный депутат Верховной рады Украины из фракции «Слуга народа» Виталий Безгин попросил власти Украины отреагировать на запрет России для иностранцев владеть землей в Крыму. По его словам, это ограничило в правах тех крымчан, которые отказались получить российский паспорт.Как сообщила РБК партнер юридической фирмы «Прецедент консалтинг» Евгения Завацкая, по сути, у иностранцев в Крыму остается только два варианта — продать землю россиянам или перевести ее в собственность российского юрлица с иностранным участием. В противном случае местные власти могут подать иски в суды Крыма и Севастополя о «понуждении продать» или «обязании произвести отчуждение» земли.При этом, обращает внимание Завацкая, остается неясным, в течение какого периода необходимо передать права на землю. Согласно ч. 1 ст. 238 Гражданского кодекса, это должно произойти в течение года с момента возникновения права собственности. Но этот срок «в реалиях полуострова давно истек». Возможно, таким сроком будет определен один год с момента издания президентом указа о включении земель в приграничные территории, то есть с 20 марта 2020 года, предполагает она.По словам Завацкой, при рассмотрении подобных дел суды могут столкнуться со сложностями, поскольку на многих земельных участках возведены объекты капитального строительства. «Законодатель ограничивает право собственности на земельный участок, но такое ограничение не касается объектов капитального строительства», — подчеркивает она.Юрист также указала, что с включением территорий Крыма и Севастополя в перечень приграничных территорий иностранные компании и организации утратили право приобретать там в собственность земельные участки. «Однако такое ограничение не коснется предприятий с иностранными инвестициями. Действующее российское законодательство проводит четкое различие между иностранными юридическими лицами и юридическими лицами с иностранными инвестициями», — говорит она.Анна Гальчева, Иван Ткачё