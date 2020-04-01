Синоптики прогнозируют 14 апреля в ЛНР до 17 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 14 апреля будет колебаться от 2 градусов ниже нуля ночью до 17 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 13 апреля до 21.00 14 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман; ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 12-17 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 14 апреля метеорологи отмечали в 1918 году – минус 5,3 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1983 году и составляла плюс 27,6 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 14 апреля – 05.04, время захода – 19.46. Продолжительность светового дня составит 14 часов 42 минуты.

По предварительному прогнозу, 15 апреля при прохождении холодного атмосферного фронта ожидаются дожди, днем местами с мокрым снегом, ветер усилится до 15-18 м/с; дневная температура воздуха понизится на 5-9 градусов. 16 апреля - местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем ожидаются порывы западного ветра до 15-18 м/с, температурный фон существенно не изменится.

13 апреля — Луганск