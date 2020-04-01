Путин: Обстановка меняется практически ежедневно. К сожалению, не в лучшую сторону

Глава государства Владимир Путин во время рабочего совещания заявил, что в российском здравоохранении много проблем, "хвастаться особо нечем". Об этом сообщает РИА Новости .Президент потребовал быть готовым к самым сложным и экстраординарным сценариям развития ситуации, чтобы оперативно корректировать стратегию действий, в первую очередь по оказанию гражданам медпомощи. По его словам, пик эпидемии коронавируса в стране еще не пройден. Это касается в том числе и Москвы.Он призвал считать "преступной халатностью", если "что-то" будет не доделано в рамках мер по борьбе с COVID-19. Путин назвал "разгильдяйством" ситуацию, которая сложилась в некоторых регионах.