Стаханов совместно патрулируют казаки и полиция. Наказывают за несоблюдение правил карантина. ФОТО
В Стаханове казаки и сотрудники полиции МВД начали совместное патрулирование города.
Совместные патрули осуществляют контроль за исполнением требований чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии на улицах Стаханова.
Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации города.
«Казаки Стаханова присоединились к проекту по совместному патрулированию с сотрудниками полиции. Представители казачества в составе добровольных дружин вместе с правоохранителями вышли на улицы города для осуществления охраны правопорядка и контроля за соблюдением населением решений чрезвычайной противоэпидемической комиссии», — говорится в сообщении.
«Кроме того, с 11 апреля представители казачьих формирований принимают участие и в проверках объектов хозяйственной деятельности на предмет соблюдения требований ЧСПК, которые проводят сотрудники ГУВД МВД ЛНР, Стахановской городской санитарно-эпидемической станции и администрации города», — рассказали в мэрии.
Там добавили, что в ходе проведения проверок составлен ряд протоколов об административных правонарушениях.
Удобный город - Сегодня, 21:03 115
Совместные патрули осуществляют контроль за исполнением требований чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии на улицах Стаханова.
Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации города.
«Казаки Стаханова присоединились к проекту по совместному патрулированию с сотрудниками полиции. Представители казачества в составе добровольных дружин вместе с правоохранителями вышли на улицы города для осуществления охраны правопорядка и контроля за соблюдением населением решений чрезвычайной противоэпидемической комиссии», — говорится в сообщении.
«Кроме того, с 11 апреля представители казачьих формирований принимают участие и в проверках объектов хозяйственной деятельности на предмет соблюдения требований ЧСПК, которые проводят сотрудники ГУВД МВД ЛНР, Стахановской городской санитарно-эпидемической станции и администрации города», — рассказали в мэрии.
Там добавили, что в ходе проведения проверок составлен ряд протоколов об административных правонарушениях.
Удобный город - Сегодня, 21:03 115
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