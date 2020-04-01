В центральной части Луганска сильный пожар. ФОТО. ВИДЕО
Вечером 13 апреля в восточной части Луганска вспыхнул большой пожар.
Фото с пожаром луганчане массово распространяют в соцсетях.
Одни заявляли, что горит свалка около парка «Дружба». Другие утверждали, что это полыхают камыши на отстойниках за кварталами Сазонова и Норинского
С места пожара отправили фото и написали очевидцы, что пожар возле трамвайного депо в районе Вергунки.
Горел камыш, по словам очевидцев пожар начался с места, куда коммунальщики свозили ветки обрезанные с деревьев.
На место пожара прибыли пожарные МЧС, продолжаются работы по локализации огня.
Как написала в ВК свидетельница происходящего: «Кажется что сюда приехали пожарные со всего города».
Происшествия - Сегодня, 22:05 136
Фото с пожаром луганчане массово распространяют в соцсетях.
Одни заявляли, что горит свалка около парка «Дружба». Другие утверждали, что это полыхают камыши на отстойниках за кварталами Сазонова и Норинского
С места пожара отправили фото и написали очевидцы, что пожар возле трамвайного депо в районе Вергунки.
Горел камыш, по словам очевидцев пожар начался с места, куда коммунальщики свозили ветки обрезанные с деревьев.
На место пожара прибыли пожарные МЧС, продолжаются работы по локализации огня.
Как написала в ВК свидетельница происходящего: «Кажется что сюда приехали пожарные со всего города».
Происшествия - Сегодня, 22:05 136
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