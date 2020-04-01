Сухой камыш горит в районе "Лугансктепловоза" в столице ЛНР - очевидцы (ФОТО)

Возгорание сухого камыша произошло в районе предприятия "Лугансктепловоз" и трамвайного депо в Луганске. Об этом ЛИЦ сообщили очевидцы.Фото горящего пустыря в районе завода "Лугансктепловоз" прислали в редакцию читатели ЛуганскИнформЦентра.Ранее в МЧС ЛНР сообщали, что ежесезонные возгорания камыша в низинной зоне у реки Луганки не представляют угрозы и всегда своевременно ликвидируются пожарными.Отчет о ликвидации пожара с указанием площади выгоревшего сухостоя будет опубликован на официальном сайте ведомства утром 14 апреля.Ранее в пресс-службе МЧС ЛНР сообщали, что пожары за минувшую неделю уничтожили на территории Республики более 380 га сухой травы.Ранее в МЧС сообщали, что более 1100 пожаров произошло в экосистеме на территории ЛНР с начала года. Выгорело почти 1,5 тыс. га сухой травы. При этом количество пожаров в Республике с начала 2020 года выросло в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем.Напомним, приказом Минприроды ЛНР от 11 марта 2020 года на землях лесного фонда ЛНР был введен пожароопасный период.Чтобы избежать пожаров в экосистеме МЧС ЛНР настоятельно призывает жителей Республики выполнять следующие рекомендации:- быть предельно осторожными с огнем на любой природной территории;- не поджигать сухую траву и не разводить в ней костры, предупреждать окружающих об опасности подобных действий;- при уборке дачных участков и огородов место для сжигания сельхозостатков выбирать подальше от зданий и деревьев, сжигать мусор только в безветренную погоду, ни в коем случае не оставлять костер без присмотра, а уходя - засыпать его землей и залить водой;- не бросать непотушенные спички или сигареты в сухую траву;- не заезжать в сухую траву на автомобилях и мотоциклах, так как искры из глушителя могут вызвать пожар.13 апреля — Луганск