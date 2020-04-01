Понятное дело, что наблюдать со стороны гораздо легче, чем делать самому. Но иногда годы, долгие годы наблюдения делают тебя не только хорошим критиком, но так же и хорошим аналитиком, безэмоциональным и беспристрастным.Наблюдать за президентом Украины, а речь идет о действующем гаранте, хотя он мало чем отличается от своего предшественника - дело вообще нехитрое. Что касается предшественника - Петра Порошенко - так он просто жил день за днем, не забивая себе голову стратегическим планированием. Встревоженный «неизбежностью» российского вторжения, народ Украины этого или не замечал, или считал, что планировать что-либо перед лицом неминуемой оккупации - это пустая трата времени. Потом, осознав, что Россия не стремится взять на себя ответственность за депрессивную Украину, население лихо снесло Петра Порошенко и заменило его веселым, креативным и рассудительным Зеленским, который, по его же словам, не только имел перспективный план, но даже и готов был его реализовывать. Но новый президент как-то очень быстро начал копировать старого, и жизнь на Украине вновь потекла по-старому, размеренно, день за днем.Не имея сколь-нибудь внятного плана, Зеленский просто действует от ситуации, в самые непростые моменты робко кивая в сторону России, которая по умолчанию виновата во всех бедах Украины. Но иногда ему приходится креативить, когда рейтинг стремительно падает вниз, и ставить «кинопленку своей жизни» на ускоренную перемотку. Именно в такие моменты Владимир Зеленский осознает, что отсутствие плана - это тоже план, и начинает действовать по принципу «одна нога здесь, другая – там». Нечто подобное происходит и сейчас, когда страна одной ногой уперлась в экономический кризис, а второй - в угрозу эпидемии коронавируса. Весьма неустойчивая платформа, не правда ли?Пытаясь отвлечь граждан от проблем насущных, Зеленский веселит народ фотографиями с передовой. Вот президент поехал в Покровское, где находится палаточный городок для больных COVID-19 «66–го военно–мобильного госпиталя». Он ознакомился с работой палаточного городка, где будут лечить больных коронавирусом военнослужащих. Жал руки, благодарил, раздал медали. В Петровском Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой на этом участке, посетил несколько памятников, возложил цветы, всплакнул. Выглядело красиво. Ну и поистине геройский поступок президент совершил непосредственно на передовой. Вы только представьте себе, президент с помощью оптических приборов осмотрел позиции наемников РФ. И ведь не испугался, не дрогнул! Настоящий национальный лидер! Опять жал руки, благодарил, раздавал ценные подарки.Разумеется, подобные пиар-турне не решат тех проблем, с которыми столкнулась Украина. Но есть шанс, что рейтинг Зеленского вновь придет в «возбужденное» состояние.Но это еще не все. Читаем газеты, изучаем соцсети. «Президент Украины Владимир Зеленский обещает огромное денежное вознаграждение тем украинским ученым, которые изобретут вакцину от COVID-19. В интервью журналистам главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о том, что Зеленский даст изобретателям $1 млн за вакцину», - это дословно. Рейтинг гаранта растет, президент ничем не рискует. Шансы на то, что именно украинские ученные изобретут вакцину от страшного вируса, практически равны нулю. Ну как могут люди, которые до этого момента не изобрели ничего стоящего, изобрести лекарство от вируса, который до сих пор не поддался никому, включая ученых высокоразвитых государств? Если бы президент Украины действительно хотел расстаться с миллионом долларов, он бы пообещал вознаграждение любому ученому, создавшему вакцину. Любому, без фатального уточнения «украинскому». И чем же вызвана данная хитрость? Может, президент по сути своей человек непорядочный? Не стану давать ему оценку, скажу лишь одно – у него банально нет денег. Нет денег хотя бы потому, что бюджет Украины так же формировался хаотично, без привязки к какому-либо плану.В конце марта парламент Украины провалил вопрос бюджета, и уже сегодня, в понедельник, депутаты Рады соберутся для того, чтобы «порезать» бюджет. Денег нет, дефицит в 300 млрд гривен, а работать нужно, иначе МВФ субсидий не даст. Ну, резать, так резать. Учитывая тот факт, что сколь-нибудь реалистичного плана выхода из кризиса в стране нет, любая статья бюджета может быть пересмотрена как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.Нет, все верно, но кто же мог подумать, что «резать» будут в первую очередь статью, которая планирует расходы на борьбу с эпидемией COVID-19! Сумма в 120 млрд гривен как-то незаметно уменьшилась до 64 миллиардов. Зато выросли расходы на культуру, патриотическое кино и прочие моменты, которые намного важнее борьбы с надвигающейся эпидемией. Эти деньги должны были пойти не только на медицину, но и на поддержку экономики и граждан, сидящих на карантине. Но, видимо, это не столь важно, как патриотическое кино.В общем, раздавая отсутствующие у него миллионы долларов и героически наблюдая за позициями «наемников РФ», Зеленский, может, и слегка поднимет свой рейтинг, но вот ситуацию в стране изменит вряд ли. Хотя, а кто сказал, что он хочет что-либо менять?Алексей Зотье