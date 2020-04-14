За неделю на улицах Луганска посадили более 500 саженцев деревьев



Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска со ссылкой на замдиректора «Комбината» Нигину Соловьеву.

«За эту неделю мы посадили 513 деревьев, подготовили под посадку 275 лунок, а также вывезли семь тонн мусора и 293 кубометра веток», — отметила она.

Соловьева уточнила, что коммунальщики уже высадили на луганских улицах 1500 саженцев деревьев из планируемых 2000.

Удобный город - Сегодня, 05:20 55 Специалисты «Комбината зеленого хозяйства и благоустройства» за минувшую неделю посадили на улицах Луганска 513 саженцев деревьев.Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска со ссылкой на замдиректора «Комбината» Нигину Соловьеву.«За эту неделю мы посадили 513 деревьев, подготовили под посадку 275 лунок, а также вывезли семь тонн мусора и 293 кубометра веток», — отметила она.Соловьева уточнила, что коммунальщики уже высадили на луганских улицах 1500 саженцев деревьев из планируемых 2000.Удобный город - Сегодня, 05:20 55

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