В Луганске готовят к запуску фонтаны и цветники под посадку
В Луганске готовятся к 9 мая.
Специалисты «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства» на прошедшей неделе «открыли» все кусты роз и подготовили 80% цветников под посадку.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на заместителя директора предприятия Нигину Соловьеву.
«Помимо этого, провели «расконсервацию» наших фонтанов, выполнили опломбировку. На этой неделе занимаемся установкой моторов и покраской. Думаю, что к 9 Мая все успеем и запустим фонтаны», — отметила она.
По словам Соловьевой «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства» запланировал этой весной посадить на территории Луганска более двух тыс. деревьев и около пяти тыс. кустарников.
Удобный город - Сегодня, 06:39 66
Специалисты «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства» на прошедшей неделе «открыли» все кусты роз и подготовили 80% цветников под посадку.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на заместителя директора предприятия Нигину Соловьеву.
«Помимо этого, провели «расконсервацию» наших фонтанов, выполнили опломбировку. На этой неделе занимаемся установкой моторов и покраской. Думаю, что к 9 Мая все успеем и запустим фонтаны», — отметила она.
По словам Соловьевой «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства» запланировал этой весной посадить на территории Луганска более двух тыс. деревьев и около пяти тыс. кустарников.
Удобный город - Сегодня, 06:39 66
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