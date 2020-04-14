В Луганске готовят к запуску фонтаны и цветники под посадку



Специалисты «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства» на прошедшей неделе «открыли» все кусты роз и подготовили 80% цветников под посадку.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на заместителя директора предприятия Нигину Соловьеву.

«Помимо этого, провели «расконсервацию» наших фонтанов, выполнили опломбировку. На этой неделе занимаемся установкой моторов и покраской. Думаю, что к 9 Мая все успеем и запустим фонтаны», — отметила она.

По словам Соловьевой «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства» запланировал этой весной посадить на территории Луганска более двух тыс. деревьев и около пяти тыс. кустарников.

Удобный город - Сегодня, 06:39 66 В Луганске готовятся к 9 мая.Специалисты «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства» на прошедшей неделе «открыли» все кусты роз и подготовили 80% цветников под посадку.Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на заместителя директора предприятия Нигину Соловьеву.«Помимо этого, провели «расконсервацию» наших фонтанов, выполнили опломбировку. На этой неделе занимаемся установкой моторов и покраской. Думаю, что к 9 Мая все успеем и запустим фонтаны», — отметила она.По словам Соловьевой «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства» запланировал этой весной посадить на территории Луганска более двух тыс. деревьев и около пяти тыс. кустарников.Удобный город - Сегодня, 06:39 66

Метки: {keywords}