В Луганске за неделю снизился на 24% уровень заболеваемости ОРВИ



Об этом сообщил и.о. главного санитарного врача города Спартака Гаврика.

«Неустойчивая погода дает нам достаточно значимый сезонный уровень заболеваемости — 1563 человека заболели за неделю вирусными инфекциями. Но это на 24% меньше прошлой недели, а также на 7,6% ниже эпидемического порога», — отметил он.

Гаврик добавил, что специалисты СЭС также продолжают осуществлять плановую работу по профилактике распространения COVID-19.

«Все проводимые мероприятия, включающие в себя и санобработку, и неукоснительное соблюдение масочного режима в общественных местах, конечно, очень значимы», — подчеркнул и.о. главврача. Красота и здоровье - Сегодня, 07:21 131 Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Луганске почти на 8% ниже эпидемического порога.Об этом сообщил и.о. главного санитарного врача города Спартака Гаврика.«Неустойчивая погода дает нам достаточно значимый сезонный уровень заболеваемости — 1563 человека заболели за неделю вирусными инфекциями. Но это на 24% меньше прошлой недели, а также на 7,6% ниже эпидемического порога», — отметил он.Гаврик добавил, что специалисты СЭС также продолжают осуществлять плановую работу по профилактике распространения COVID-19.«Все проводимые мероприятия, включающие в себя и санобработку, и неукоснительное соблюдение масочного режима в общественных местах, конечно, очень значимы», — подчеркнул и.о. главврача. Красота и здоровье - Сегодня, 07:21 131

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