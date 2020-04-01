Странное поведение F-16 во время сопровождения российских самолетов попало на видео

"Наши ребята могли и сбить", - уверен эксперт.

"Потому что, если бы он вышел вперёд, или нет, наши ребята могли бы его или струёй сбить, или средствами, которые у них есть, средствами поражения. Поэтому ему лучше уйти от наших истребителей, или от наших воздушных судов. Ему лучше использовать все средства, вплоть до того, что на малый газ шасси и тормозные щитки выпустить", - пояснил лётчик-испытатель.

Но очень здорово было бы, если бы наши запустили туда ракету ближнего боя. Я бы это хотел, честно говорю. Поляки всё время нарываются, понимаете, - произнёс эксперт.

"Первое, что они должны выйти вперёд, если это нарушители были. Покачивание с крыла на крыло и показать сторону разворота - уходить влево. Теперь, повторно делает круг, опять покачиванием крыла, выпускает фары, показывает, куда уходить. Признак шасси - это ни о чём. Вот так. Даже если это поляки приняли для того, чтобы мы садились, то можно было его (F-16) и уничтожать, ни больше, ни меньше", - уверен Анатолий Кнышов.

Воздушное судно выполняло сопровождение группы российских самолетов, когда пилот F-16 внезапно начал совершать какие-то странные маневры. Приблизившись к российским самолетам, он выпустил шасси. Согласно международным правилам, такие действия означают, что сопровождаемому самолету необходимо совершить посадку на ближайшем аэродроме.Лётчик-испытатель, эксперт в области авиации Анатолий Кнышов объяснил неадекватный манёвр польского F-16. Истребитель на большой высоте внезапно выпустил шасси, пишет "Царьград".Анатолий Кнышов удивился, почему у польского истребителя шасси не отлетели, так как их предел - 600 километров в час. На большой высоте, вероятно, была скорость посерьёзнее. Эксперт не исключил, что поляки попытались "быстренько затормозить себя".Он добавил: если российские самолёты шли по разрешённой трассе, то польские не имели права к ним приближаться.По словам эксперта, следовало до конца придерживаться международных норм.источник