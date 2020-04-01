Странное поведение F-16 во время сопровождения российских самолетов попало на видео
Воздушное судно выполняло сопровождение группы российских самолетов, когда пилот F-16 внезапно начал совершать какие-то странные маневры. Приблизившись к российским самолетам, он выпустил шасси. Согласно международным правилам, такие действия означают, что сопровождаемому самолету необходимо совершить посадку на ближайшем аэродроме.
Лётчик-испытатель, эксперт в области авиации Анатолий Кнышов объяснил неадекватный манёвр польского F-16. Истребитель на большой высоте внезапно выпустил шасси, пишет "Царьград".
"Наши ребята могли и сбить", - уверен эксперт.
Анатолий Кнышов удивился, почему у польского истребителя шасси не отлетели, так как их предел - 600 километров в час. На большой высоте, вероятно, была скорость посерьёзнее. Эксперт не исключил, что поляки попытались "быстренько затормозить себя".
"Потому что, если бы он вышел вперёд, или нет, наши ребята могли бы его или струёй сбить, или средствами, которые у них есть, средствами поражения. Поэтому ему лучше уйти от наших истребителей, или от наших воздушных судов. Ему лучше использовать все средства, вплоть до того, что на малый газ шасси и тормозные щитки выпустить", - пояснил лётчик-испытатель.
Он добавил: если российские самолёты шли по разрешённой трассе, то польские не имели права к ним приближаться.
Но очень здорово было бы, если бы наши запустили туда ракету ближнего боя. Я бы это хотел, честно говорю. Поляки всё время нарываются, понимаете, - произнёс эксперт.
По словам эксперта, следовало до конца придерживаться международных норм.
"Первое, что они должны выйти вперёд, если это нарушители были. Покачивание с крыла на крыло и показать сторону разворота - уходить влево. Теперь, повторно делает круг, опять покачиванием крыла, выпускает фары, показывает, куда уходить. Признак шасси - это ни о чём. Вот так. Даже если это поляки приняли для того, чтобы мы садились, то можно было его (F-16) и уничтожать, ни больше, ни меньше", - уверен Анатолий Кнышов.
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