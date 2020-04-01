Глава ЛНР обратился к жителям Республики по случаю шестой годовщины начала войны

Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к жителям Республики по случаю шестой годовщины начала войны в Донбассе.

"14 апреля в исторической летописи ЛНР навсегда останется датой начала кровавого периода - ровно шесть лет назад украинская хунта развязала беспощадную войну против Донбасса. Тысячи мирных жителей и защитников Республики стали жертвами украинской агрессии. Вечная память погибшим", - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Глава ЛНР своим указом установил памятную дату - День жертв украинской агрессии, которая отмечается в Республике 14 апреля.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 13 апреля 2014 года принял решение "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины", начав таким образом вооруженную агрессию против Донбасса. Решение было введено в действие на следующий день, 14 апреля, спикером Верховной Рады Александром Турчиновым, исполнявшим обязанности президента.

14 апреля — Луганск