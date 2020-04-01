В МЧС рассказали про ночной пожар в Луганске: огонь охватил почти 40 гектаров



Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

13 апреля в 19:28 на экстренный телефонный номер «101» города Луганска поступило сообщение о загорании сухой травы и камыша на открытой территории. Пожар произошел по улице Фрунзе, район трамвайного депо.

«На тушение пожара по повышенному номеру вызова были привлечены силы и средства Луганского государственного пожарно-спасательного отряда: ГПСЧ №1, ГПСЧ №2, ГПСЧ №3, ГПСЧ №4, часть специальной пожарной техники, а также центр управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР», — говорится в сообщении.

Личный состав МЧС был рассредоточен в местах наиболее интенсивного горения. Усложнял тушение пожара сильный порывистый ветер. Используя все пожарно-техническое вооружение, спасателям удалось сдержать огненный шторм и предотвратить распространение огня на жилые дома, линию электропередач и территории близлежащих предприятий.

Пожар на открытой территории был ликвидирован в 23:33. Огнем уничтожено 40 га сухостоя. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Всего за минувшие сутки пожары уничтожили на территории региона более 90 га сухой травы.

«Ликвидировано 46 пожаров, 36 из которых связаны с загоранием травы и мусора на открытой территории общей площадью более 93 га», — отметили в МЧС.

Происшествия - Сегодня, 09:59 275 Вечером 13 апреля в районе предприятия «Лугансктепловоз» и трамвайного депо в Луганске «в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц горел камыш на площади 40 га на открытой территории.Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.13 апреля в 19:28 на экстренный телефонный номер «101» города Луганска поступило сообщение о загорании сухой травы и камыша на открытой территории. Пожар произошел по улице Фрунзе, район трамвайного депо.«На тушение пожара по повышенному номеру вызова были привлечены силы и средства Луганского государственного пожарно-спасательного отряда: ГПСЧ №1, ГПСЧ №2, ГПСЧ №3, ГПСЧ №4, часть специальной пожарной техники, а также центр управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР», — говорится в сообщении.Личный состав МЧС был рассредоточен в местах наиболее интенсивного горения. Усложнял тушение пожара сильный порывистый ветер. Используя все пожарно-техническое вооружение, спасателям удалось сдержать огненный шторм и предотвратить распространение огня на жилые дома, линию электропередач и территории близлежащих предприятий.Пожар на открытой территории был ликвидирован в 23:33. Огнем уничтожено 40 га сухостоя. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.Всего за минувшие сутки пожары уничтожили на территории региона более 90 га сухой травы.«Ликвидировано 46 пожаров, 36 из которых связаны с загоранием травы и мусора на открытой территории общей площадью более 93 га», — отметили в МЧС.Происшествия - Сегодня, 09:59 275

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