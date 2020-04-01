Врио губернатора Севастополя поручил провести служебную проверку в горздраве

«Пациентку с симптомами ОРВИ, несмотря на опасность сложившейся ситуации, доставили в больницу №4, и у нее подтвердился диагноз «коронавирус». Несколько дней назад более 100 человек из-за подобного случая оказались изолированы в больнице Даши Севастопольской.

В итоге работа больницы была парализована, ее пришлось перевести в режим обсерватора. А это медицинский персонал, который сейчас нужен городу как никогда.

После моего разговора с главным санитарным врачом медиков и пациентов из больницы им. Даши Севастопольской и больницы №4, соблюдая все нормы безопасности, мы перевели в более комфортный обсерватор, развернутый в пансионате «Изумруд».

Людям придется пробыть в режиме изоляции 14 дней, это обязательное требование Роспотребнадзора.

Пациенты, кому требовалось продолжить лечение, переведены в девятую городскую больницу.

Я дал поручение еще раз проинструктировать службу скорой помощи, чтобы всех больных с признаками ОРВИ и пневмонией госпитализировали в подготовленные больницы - инфекционную или в девятую городскую больницу, которая также стала инфекционным госпиталем.

Для предотвращения распространения вируса мы принимаем достаточно жесткие меры: вводим специальные пропуска, усиливаем патрулирование и контроль въезда в город. Прошу отнестись с пониманием к таким ограничениям, наша основная цель – не допустить эпидемии в городе», - написал Развожаев на личной странице в Инстаграм.



«Мы выигрываем время, чтобы расширить возможности нашей медицины. К концу недели в городе уже будет 100 коек, оснащенных кислородным оборудованием. Дополнительные мощности будут развернуты к концу месяца.

Надеюсь, они не пригодятся, но мы должны быть готовы к любому сценарию. Сегодня от нас всех зависит, будет ли развиваться эпидемия в городе или нет. Поэтому соблюдайте правила гигиены и #оставайтесьдома», — призвал глава Севастополя.



Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил провести служебную проверку в департаменте здравоохранения.По его словам, кризис еще не начался благодаря последовательным мерам.источник