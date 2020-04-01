Живописный закат на реке Айдар в Луганской области появился в сети. ФОТО
Новопсков на Луганщине расположен на месте слияния двух рек: Каменки и Айдара. Сама же местность отличается необыкновенной красотой своих пейзажей.
Так, весенний закат у реки Айдар опубликовал в местных пабликах в сети Николай Кочкин, передает ВВ.
Автор даже посвятил своему краю следующее стихотворение:
Закат отражается в водах Айдара,
Окрасил багрянцем он гору Пристин.
Пришёл насладиться закатом недаром-
Отвлечься от дел, повседневных рутин.
Здесь видов красивых, поверьте, немало:
Деревья в цвету, как невесты, нежны;
Раскинулось с жёлтых цветов покрывало,
Ах как же такие моменты нужны!
Круги на воде рисуют мне рыбы,
И в воду, как в зеркало, смотрит Пристин,
Изрезаны ливнями белые глыбы,
Фонтанами бьют родники из глубин.
Тут всё заряжает меня позитивом.
Хочу им делиться и всем рассказать,
О нашем ландшафте чудесно-красивом,
Но жаль, — невозможно всего описать...
Предлагаем читателям полюбоваться этими видами.
Новости Региона - Сегодня, 10:59 118
Так, весенний закат у реки Айдар опубликовал в местных пабликах в сети Николай Кочкин, передает ВВ.
Автор даже посвятил своему краю следующее стихотворение:
Закат отражается в водах Айдара,
Окрасил багрянцем он гору Пристин.
Пришёл насладиться закатом недаром-
Отвлечься от дел, повседневных рутин.
Здесь видов красивых, поверьте, немало:
Деревья в цвету, как невесты, нежны;
Раскинулось с жёлтых цветов покрывало,
Ах как же такие моменты нужны!
Круги на воде рисуют мне рыбы,
И в воду, как в зеркало, смотрит Пристин,
Изрезаны ливнями белые глыбы,
Фонтанами бьют родники из глубин.
Тут всё заряжает меня позитивом.
Хочу им делиться и всем рассказать,
О нашем ландшафте чудесно-красивом,
Но жаль, — невозможно всего описать...
Предлагаем читателям полюбоваться этими видами.
Новости Региона - Сегодня, 10:59 118
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