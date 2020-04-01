Живописный закат на реке Айдар в Луганской области появился в сети. ФОТО



Так, весенний закат у реки Айдар опубликовал в местных пабликах в сети Николай Кочкин, передает ВВ.

Автор даже посвятил своему краю следующее стихотворение:

Закат отражается в водах Айдара,

Окрасил багрянцем он гору Пристин.

Пришёл насладиться закатом недаром-

Отвлечься от дел, повседневных рутин.

Здесь видов красивых, поверьте, немало:

Деревья в цвету, как невесты, нежны;

Раскинулось с жёлтых цветов покрывало,

Ах как же такие моменты нужны!

Круги на воде рисуют мне рыбы,

И в воду, как в зеркало, смотрит Пристин,

Изрезаны ливнями белые глыбы,

Фонтанами бьют родники из глубин.

Тут всё заряжает меня позитивом.

Хочу им делиться и всем рассказать,

О нашем ландшафте чудесно-красивом,

Но жаль, — невозможно всего описать...

Предлагаем читателям полюбоваться этими видами.

Новости Региона - Сегодня, 10:59 118 Новопсков на Луганщине расположен на месте слияния двух рек: Каменки и Айдара. Сама же местность отличается необыкновенной красотой своих пейзажей.Так, весенний закат у реки Айдар опубликовал в местных пабликах в сети Николай Кочкин, передает ВВ.Автор даже посвятил своему краю следующее стихотворение:Закат отражается в водах Айдара,Окрасил багрянцем он гору Пристин.Пришёл насладиться закатом недаром-Отвлечься от дел, повседневных рутин.Здесь видов красивых, поверьте, немало:Деревья в цвету, как невесты, нежны;Раскинулось с жёлтых цветов покрывало,Ах как же такие моменты нужны!Круги на воде рисуют мне рыбы,И в воду, как в зеркало, смотрит Пристин,Изрезаны ливнями белые глыбы,Фонтанами бьют родники из глубин.Тут всё заряжает меня позитивом.Хочу им делиться и всем рассказать,О нашем ландшафте чудесно-красивом,Но жаль, — невозможно всего описать...Предлагаем читателям полюбоваться этими видами.Новости Региона - Сегодня, 10:59 118

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