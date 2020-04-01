"Лугансквода" уведомила о сбоях в подаче воды в Краснодон и Суходольск из-за чистки сетей

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" предупредило о возможных перебоях в подаче воды в Краснодон и Суходольск, вызванных работами по чистке и хлорированию резервуаров чистой воды на насосных станциях и водопроводных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"14 апреля с 05.00 ориентировочно до 21.00 специалистами Краснодонского департамента-филиала будут производиться профилактические мероприятия по чистке и дезинфекции нескольких резервуаров чистой воды на насосных станциях "Широкинская" и "Давыдо-Никольская", а также хлорированию водопроводных линий города Суходольска", - говорится в сообщении.

"По данным причинам возможны перебои в подаче воды в городах Краснодон и Суходольск", - отметили на предприятии.

В "Луганскводе" предупредили потребителей Суходольска, что с 14 по 16 апреля возможно поступление питьевой воды с повышенным содержанием хлора.

14 апреля — Луганск