Где нужно носить маски?
Министерство здравоохранения дало разъяснения относительно понятия «общественное место», где необходимо носить защитные маски в связи с эпидемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно постановлению №211, общественное место — это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы и стадионы.
Также общественным местом считаются:
лифты и таксофоны;
помещения и территории медицинских учреждений;
помещения и территории учебных заведений;
детские площадки; помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;
подъезды жилых домов;
подземные переходы;
общественный транспорт;
помещения заведений ресторанного хозяйства;
помещения объектов культурного назначения;
помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.
Косвенно общественные места также определяются в статье 178 Кодекса об административных нарушениях:
улицы;
закрытые спортивные сооружения;
скверы, парки;
все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).
Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Так, в Киеве к общественным местам относятся остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них, церкви и 50-метровая зона вокруг них, а также учреждения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки, кинотеатры и прилегающая к ним территория и т. д.
«Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая подпадает под определение «общественное место», — призвали в Минздраве.
Новости Украины - Сегодня, 11:42 108
Согласно постановлению №211, общественное место — это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы и стадионы.
Также общественным местом считаются:
лифты и таксофоны;
помещения и территории медицинских учреждений;
помещения и территории учебных заведений;
детские площадки; помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;
подъезды жилых домов;
подземные переходы;
общественный транспорт;
помещения заведений ресторанного хозяйства;
помещения объектов культурного назначения;
помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.
Косвенно общественные места также определяются в статье 178 Кодекса об административных нарушениях:
улицы;
закрытые спортивные сооружения;
скверы, парки;
все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).
Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Так, в Киеве к общественным местам относятся остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них, церкви и 50-метровая зона вокруг них, а также учреждения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки, кинотеатры и прилегающая к ним территория и т. д.
«Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая подпадает под определение «общественное место», — призвали в Минздраве.
Новости Украины - Сегодня, 11:42 108
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