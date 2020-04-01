Активист из Италии передал защитные маски и антисептик Краснодонскому детскому дому

Активист из Италии Риккардо Эмидио Кокко в рамках акции "Рука помощи" передал в здании Республиканского исполнительного комитета (РИК) общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" защитные маски и антисептик подопечным Краснодонского детского дома-интерната. Об этом сообщили в пресс-службе движения.Там уточнили, что активист передал соцучреждению 50 одноразовых и 50 многоразовых масок и литр антисептика."Конечно, мы никогда не отказываемся от помощи, тем более в такое трудное время. Это помогает нам выполнять наши обязанности", - сказал директор Краснодонского детского дома-интерната Юрий Роженков."Об акции "Рука помощи" я узнал от координатора проекта "Дружина" (ОД "Мир Луганщине") Филиппа Кобцева. Увидел в социальных сетях, как он помогает людям, поэтому я тоже решил помогать. Я считаю, что важно помогать в таких трудных ситуациях друг другу и никогда не оставаться в стороне", - отметил Риккардо Эмидио Кокко.Кобцев подчеркнул, что деятельность по оказанию помощи нуждающимся людям очень важна.Ранее координатор проекта "Волонтер" общественного движения "Мир Луганщине" Антонина Машкова сообщала, что активисты движения в рамках акции "Рука помощи" помогли более чем 100 жителям ЛНР, находящимся в изоляции из-за угрозы распространения коронавируса.Машкова отмечала, что активисты ОД "Мир Луганщине" в рамках акции "Рука помощи" начали оказывать помощь в покупке продуктов и медикаментов оказавшимся в изоляции жителям ЛНР.Все желающие стать волонтерами акции могут записаться по горячей линии, на которую могут обращаться и нуждающиеся в помощи жители. Телефоны горячей линии:Также ОД "Мир Луганщине" обнародовало номера телефонов волонтеров из разных городов и районов ЛНР, участвующих в акции "Рука помощи".Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник поручил ОД "Мир Луганщине" помочь оказавшимся в изоляции жителям Республики.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло более 1,8 млн человек, из них свыше 113 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР, по состоянию на 13 апреля, подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственнымитоварами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.Кроме того, Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.14 апреля — Луганск