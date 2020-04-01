Как придерживаются карантина Луганчане (Видео)
Постоянный посетитель cxid.info и житель Луганска, заснял и прислал нам видео, как безответственно относятся и придерживаются правил карантина в городе. По его словам карантин не соблюдается.
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