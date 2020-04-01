В Краснодон и Суходольск предупреждают о перебоях в подаче воды. В Суходольске два дня из крана будет течь хлорка



Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«14 апреля с 05.00 ориентировочно до 21.00 специалистами Краснодонского департамента-филиала будут производиться профилактические мероприятия по чистке и дезинфекции нескольких резервуаров чистой воды на насосных станциях «Широкинская» и «Давыдо-Никольская», а также хлорированию водопроводных линий города Суходольска», — говорится в сообщении.

«По данным причинам возможны перебои в подаче воды в городах Краснодон и Суходольск», — отметили на предприятии.

В «Луганскводе» предупредили потребителей Суходольска, что с 14 по 16 апреля возможно поступление питьевой воды с повышенным содержанием хлора. Удобный город - Сегодня, 13:46 67 «Лугансквода» предупредила о возможных перебоях в подаче воды в Краснодон и Суходольск, вызванных работами по чистке и хлорированию резервуаров чистой воды на насосных станциях и водопроводных сетей.Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.«14 апреля с 05.00 ориентировочно до 21.00 специалистами Краснодонского департамента-филиала будут производиться профилактические мероприятия по чистке и дезинфекции нескольких резервуаров чистой воды на насосных станциях «Широкинская» и «Давыдо-Никольская», а также хлорированию водопроводных линий города Суходольска», — говорится в сообщении.«По данным причинам возможны перебои в подаче воды в городах Краснодон и Суходольск», — отметили на предприятии.В «Луганскводе» предупредили потребителей Суходольска, что с 14 по 16 апреля возможно поступление питьевой воды с повышенным содержанием хлора. Удобный город - Сегодня, 13:46 67

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